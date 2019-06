2020. aasta jaanuaris ametist lahkuv Carney pidas pidulikku nn Mansion House'i kõnet seistes rahandusminister Philip Hammondi kõrval, vahendas Politico.

Kui suurem osa kõnest puudutas rahandusvallas vaja minevaid reforme, kliimamuutuse mõju finantssektorile ning ka Brexitit, siis sõnavõtu lõpus võttis Carney humoorikalt kokku elulised õppetunnid, mis talle keskpankurina töötades on meelde jäänud.

"Elevenses (kerge snäkk või jook kella 11 paiku - Toim.) ei ole kellaaeg, vaid eluviis," märkis ta.

"Alati ulata portveini endast vasakule. Ära räägi Brexitist või oma mantlipärijast," jätkas Carney.

Seejärel pöördus ta rahandusminister Hammondi poole. "Ma olen muide märganud, et Jean-Claude Juncker otsib varsti uut töökohta. Ja ma arvan, et talle meeldib portvein juba varahommikul. Lihtsalt mainin. Jätan selle idee siia lihtsalt õhku."

Käesoleva kuu alguses Politicole intervjuu andnud Juncker kommenteeris ka sagedasi kuulujutte, mille kohaselt olevat ta tööle olles aeg-ajalt napsine. Juncker rõhutas, et video temast eelmise aasta suvel toimunud NATO tippkohtumisel ei kujutanud mitte joovet, vaid tema kannatamist ishiase käes.

"Ma kannatan päris kõva valu käes ja sellel NATO tippkohtumisel olid mul krambid jalgades ning seetõttu hakkasin ma loomulikult kukkuma. See nägi välja, nagu ma oleksin täiesti purjus, mida Briti meedia loomulikult armastab. Kuid minu meelest ei ole sellised solvangud ajakirjanduses eriti meeldivad, eriti inimestele, keda sellised tervisehädad vaevavad," selgitas Juncker.

Mansion House'i üritus, mille raames Carney kõne pidas, pälvis tavapärasest rohkem tähelepanu ka seetõttu, et ühel hetkel saabus sinna hulk naissoost keskkonnaaktiviste.

Eriti suurt vastukaja sai see, et konservatiivist poliitik Mark Field haaras ühel Greenpeace'i naisaktivistil jõuliselt kaelast ning surus teda ruumist välja. Fieldi kutsutakse kriitikute poolt üles tagasi astuma ning vägivaldset intsidenti on praeguseks asunud uurima ka politsei.