Kuusik teatas, et astub ministriametist tagasi

"Esitasin täna erakonna esimehele Mart Helmele ja peaminister Jüri Ratasele avalduse ministriametist tagasiastumiseks. Kinnitan jätkuvalt, et minu vastu esitatud süüdistused on laim – ma ei ole vägivallatseja," kirjutas Kuusik avalduses.

Kuusik kirjutas, et viimastel päevadel tema vastu vallandatud meediarünnakule on nüüdseks lisandunud prokuratuuri otsus alustada kriminaalasi ning lisas, et sellises olukorras ei ole tal võimalik ministrina tööd teha. Samuti ei saa tema sõnul normaalselt tööd teha ülejäänud valitsus.

"Soovin tagada ametisse astunud valitsusele töörahu ning tuua oma erakond rünnakute alt välja. Samuti soovin säästa oma perekonda meedias toimuvast psühhoterrorist," lisas Kuusik.

"Loobun ministri ametist mitte selle tõttu, et süüdistused minu vastu oleks tõsi, vaid vastupidi, selleks, et keskenduda enda kaitsmisele kriminaalasjas ja oma hea nime taastamisele," kirjutas Kuusik veel.

Kaljulaid: see otsus julgustab kõiki Eesti naisi

Kella 20 ajal õhtul esitas Jüri Ratas president Kersti Kaljulaidile Kuusikult saadud tagasiastumise avalduse.

Kaljulaid võttis Kuusiku avalduse vastu ja kirjutas sellele alla. Kaljulaid ütles, et see otsus julgustab kõiki Eesti naisi.

Kaljulaid tänas Eesti ajakirjanikke Kuusikuga seotud vägivallakahtluste avalikkuse ette toomise eest ja õiguskaitseorganeid kiire tegutsemise eest asja uurima asudes. Kaljulaid palus nüüd Kuusiku perekonnale rahu.

Ratas: perevägivalla puhul ei ole ruumi kahtlustele

Ratase sõnul on perevägivald äärmiselt tõsine ja valus probleem kogu ühiskonnas. "Siin ei ole ruumi õigustustele ega kahtlustele, sest teame, et Eestis on tuhandeid lähisuhtevägivalla ohvreid. Mõistan üheselt hukka igasuguse pere- ja lähisuhtevägivalla. Politsei võtab kõiki selliseid juhtumeid alati väga tõsiselt, olenemata inimese positsioonist. Seejuures on kõige tähtsam, et ohvrid saaksid abi ja kaitstud," ütles ta.

Jüri Ratas ütles, et kohtus päeval politsei- ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri, peaprokuröri Lavly Perlingu, justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa) ja siseminister Mart Helmega (EKRE).

Ratase ütles Kuusiku juhtumi kohta, et on veendunud, et politsei ja prokuratuur teevad oma tööd ja menetlusetapis ei ole tal õigust seda tööd kommenteerida.

Peaministri sõnul ei oleks kujunenud olukorras olnud valitsusel võimalik sisuliselt tööle asuda ning oma programmi täita.

Kuusik sattus skandaali, kui meedias ilmusid väited võimalikust perevägivallast Kuusiku poolt. Postimees ning Eesti Päevaleht ja Eesti Ekspress kirjutasid esmaspäeval, et allikate väitel on Marti Kuusik (EKRE) kasutanud oma endise abikaasa vastu vägivalda.

Eelmisel nädalal selgus, et Kuusik jäi 4. märtsil politseile vahele kiiruse ületamise ja alkoholi tarvitamise jääknähtudega.