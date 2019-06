Teheran teatas 8. mail, et peatab kaks leppega võetud kohustust, ning andis Euroopale, Hiinale ja Venemaale kaks kuud aega, et aidata Iraanil kõrvale hoida USA sanktsioonidest ja müüa naftat, hoiatades, et vastasel juhul loobutakse järgmistest kohustustest.

Washington astus mullu ühepoolselt välja Iraani 2015. aasta tuumaleppest ja kehtestas Teheranile taas sanktsioonid. Euroopa katseid aidata Iraanil USA sanktsioonidest mööda hiilida kirjeldas riigi kõrgem liider ajatolla Ali Khamenei "mõru naljana".

"7. juulist astub Iraan jõuliselt järgmise sammu oma kohustuste vähendamise poole," ütles Iraani kõrgema julgeolekunõukogu sekretär kontradmiral Ali Shamkhani uudisteagentuuri Fars vahendusel.

"Seda selleks, et riigid, mis tõlgendasid Iraani kannatlikkust nõrkuse ja tegevusetusena, saaksid aru, et Iraani vastus Iraani õhuruumi rikkumisele Ameerika drooni poolt ei ole erinev selle reaktsioonist riukalikule poliitilisele üritusele piirata Iraani rahva absoluutseid õiguseid," lisas ta.

Shamkhani siunas ka Euroopa "poliitilist häbematust" oodata Iraanilt kohustustest kinnipidamist, samal ajal mitte täites enda võetud kohustusi ja näidates "tahte puudumist" USA-ga vastamisi minna.

Iraan tulistas eelmisel nädalal alla USA luuredrooni, mis väidetavalt oli tunginud selle õhuruumi. Ühendriigid eitasid väidet õhuruumi rikkumisest, kuid Iraani versiooni toetas teisipäeval Venemaa.

USA president Donald Trump ütles, et kiitis heaks vastulöögi andmise Iraanile, kuid mõtles viimasel hetkel ümber.