Iraan: tuumakõnelustel liiguti edasi, kuid mitte piisavalt

Abbas Araghchi ütles kõneluste järel, et kohtumisel kokku lepitu on "hea edasiliikumine", kuid siiski rõhutas: "See Iraani ootusi ikka veel ei täida."

Minister rääkis ka Iraani otsusest lõpetada tuumaleppe osade punktide täitmine. "Otsus meie lubatut vähendada on Iraanis juba langetatud ning me jätkame seda protsessi, kuniks meie ootused on täidetud," lausus ta.

Samas rõhutas Araghchi, et lõpliku otsuse langetavad tema ülemused Teheranis.

"Ma ei arva, et täna tehtud edusamme saab pidada meie protsessi peatamiseks piisavaks, kuid otsus pole minu teha."

Araghchi sõnul kinnitasid eurooplased, et Iraaniga kaubandussidemete hoidmiseks mõeldud maksesüsteem INSTEX "on nüüd operatsionaliseeritud ning esimesi tehinguid juba menetletakse". Sama kinnitas ka istungil viibinud Hiina delegaat Fu Cong.

Araghchi lisas, et "selleks, et INSTEX oleks Iraanile kasulik, peavad eurooplased ostma Iraanilt naftat või kaaluma selle mehhanismi tarbeks krediidi andmist".

Süsteem aitaks tagada Iraani ja Euroopa kaubavahetuse, sest see lubab ostjatel ja müüjatel teha rahaülekandeid tavalistele piiriülestele ülekannetele toetumata.

Iraan nõuab Euroopalt kaubanduslubaduste täitmist USA sanktsioonide tõttu, mis Iraani majandust halvavad.

USA lahkus tuumaleppest eelmisel aastal, kuid selle ülejäänud pooled - Ühendkuningriik, Saksamaa, Prantsusmaa, Hiina ja Venemaa - ning leppe garant EL pole talle järgnenud ning nad üritavad lepet koos hoida.

Hiina jätkab Iraani nafta importimist

Hiina teatas reedel, päev enne Hiina ja USA presidendi kohtumist, et jätkab USA sanktsioonidest hoolimata Iraani nafta importimist.

"Me lükkame sanktsioonide ühepoolse kehtestamise tagasi," ütles Hiina välisministeeriumi relvastuskontrolli osakonna peadirektor Fu Cong.

Ühendriigid üritavad sundida Iraani uuesti läbi rääkima 2015. aasta lepet, mis piiras Iraani tuumaprogrammi vastutasuks majandussanktsioonide osalise tühistamise eest. USA astus leppest välja ning ähvardab karistada riike, mis USA sanktsioonidega kaasa ei lähe.

USA sanktsioonide hulgas on Iraani naftaekspordi täielik peatamine.

"Meie jaoks on energiajulgeolek tähtis ning nafta importimine on tähtis nii Hiina energiajulgeolekule kui ka inimeste elatisele," lausus Cong.

Sanktsioonide tõttu on Iraani naftaeksport kõvasti vähenenud ning see põhjustab Teheranile rahalisi raskusi, sest naftatulu on riigieelarvele väga tähtis.

Rahvusvaheline Energiaagentuur teatas varem juunis, et Iraani naftaeksport siiski jätkub. Samas on raske öelda, mis riikidele naftat saadetakse.

"Me ei aktsepteeri seda Ühendriikide nn nullpoliitikat," lausus Cong Viinis Iraani tuumalepet arutanud Euroopa, Hiina, Iraani ja Venemaa diplomaatide istungi järel.

Cong ütles seda päev enne USA presidendi Donald Trumpi ja Hiina presidendi Xi Jinpingi kohtumist G20 tippkohtumisel. Seal üritavad presidendid lahendada ägestuvat USA-Hiina kaubandusvaidlust.

Venemaa teatel on Iraani tuumalepe esialgu päästetud

Iraani tuumaleppe elushoidmise küsimus on praeguseks lahendatud, ütles reedel Vene asevälisminister Sergei Rjabkov.

"Vähemalt antud hetkeks, praegune probleem tagada, et JCPOA (Iraani tuumalepe) jääks kehtima ning selle jõustamiseks vajalikele kõige pakilisematele küsimustele lahenduste leidmine - see probleem on lahendatud, nähtavalt "rahuldaval" hindega," ütles Rjabkov pärast leppepoolte diplomaatide kohtumist Viinis.

"Ma ei tahaks ennustada, mis edasi saab keskmises või pikemas ajaraamistikus: tegureid on liiga palju, toimuvat mõjutavad paljud teadmata asjad."

Iraan esitas USA drooni pärast ÜRO-le kaebuse

Iraan esitas ÜRO Julgeolekunõukogule ametliku kaebuse USA vastu drooni eest, mis rikkus Iraani õhuruumi, teatas Iraani uudisteagentuur Tasnim.

"(Iraan) esitas kaebuse ÜRO Julgeolekunõukogule ning ühenduse peasekretärile pärast seda, kui USA luuredroon rikkus Iraani õhuruumi ja alla tulistati," tsiteeris Tasnim reedel asevälisminister Gholamhossein Dehghanit.

"Kaebuses öeldakse, et Iraan jätab endale õiguse kaitsta oma õhuruumi ning seista vastu mis tahes rikkumisele," lisas ta.

Iraan tulistas USA drooni alla eelmisel nädalal pärast mitut tankerirünnakut, milles Washington süüdistab Teherani.