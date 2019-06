Iraani kõrgeim juht: Teheran ei alistu USA survele

Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei teatas, et Teheran ei alistu USA survele.

Pealinnas rahva ees esinenud usujuht rõhutas, et üllast Iraani rahvast süüdistab ja solvab maailma kõige õelam režiim, mis on sõdade ja rüüstamiste allikas, kuid Iraani rahvas ei alistu Ameerika Ühendriikide solvangutele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Möödunud nädalal tulistas Iraan Pärsia lahe kohal alla USA drooni.

Selle nädala esmaspäeval kehtestas USA president Donald Trump sanktsioonid ka Khameneile, väites, et just tema on üks kõige suurem kurja õhutaja oma rahva hulgas.