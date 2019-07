Prisma langetab lahja ja kange alkoholi hindu juba alates 1. juulist. Ettevõtte teatel lähevad nad muudatusega kaasa kohe, sõltumata kallimalt sisseostetud laojäägist.

"Langetame hindu üle 300-l eelkõige kohalike tootjate nagu A. Le Coq, Saku ja Liviko tootel vastavalt aktsiisimuudatusele. Sellest tulenevalt langeb näiteks õllehind keskmiselt 0,14 eurot ja kange alkoholi hind 1,5 eurot," sõnas Prisma sortimendidirektor Kaimo Niitaru.

Järgmised müügihinna muudatused sõltuvad tema sõnul sellest, millal uued sisseostuhinnad tootjatel ja tarnijatel Prismale kehtima hakkavad ja kui kiiresti suudetakse laos olevad kogused ära müüa.

Ka Maxima langetas hinda 1. juulist ning teatas, et seda tehakse poeketi kaupluste ja logistikakeskuse olemasolevate varude ja juurdehindluse arvelt.

Maxima Eesti tegevjuht Marko Põder ütles, et hinnad langevad vähemast 17 alkohoolsel joogil ning õlle puhul on hinnalangus 10 senti pudelilt, pooleliitrise viina puhul aga 1,5 eurot.

Edasiste hinnalanguste kohta ütles ta, et see sõltub juba nii jaeketi kui hankijate laovarudest ja hankijate uutest hindadest pärast aktsiisilangust.

Coopi poodides langevad 600 populaarsema toote hinnad selle nädala jooksul täpselt aktsiisilanguse pluss käibemaksu võrra, ütles poeketi kommunikatsioonijuht Martin Miido ERR-ile.

"Täna saavad esimesed uue aktsiisiga kaubad maaletoojatelt ja tootjatelt välja tulla. Kui need kauplusesse jõuavad, siis ka odavama hinnaga müügile tulevad," selgitas Miido.

Selveris muutuvad hinnad alates 4. juulist ja poeketi kommunikatsioonijuht Rivo Veski sõnul puudutab muudatus umbes 500 toote hinda.

"Viitajaga põhjusel, et homsest algab Selveris mastaapne Laadapäevade kampaania. Sel ajal on kauplustes fookuses kampaaniaga seotud ettevalmistused. Nõnda palju, kui palju on sisseostuhinda langetanud alkohoolsete jookide tootjad, langetab neid proportsionaalselt ka Selver," lausus poeketi kommunikatsioonijuht Rivo Veski.

Ta lisas, et pärast hinnalangust odavneb 0,5-liitrise õlle hind keskmiselt 12-15 senti ning 0,5-liitrise viinapudeli hind umbes 1,5 eurot.

Rimis ei ole praeguseks veel alkoholi hind muutunud, kuid ettevõtte avalike suhete juht Katrin Bats ütles, et lähipäevil on hinnalangetus kindlasti plaanis.

Alates 1. juulist langeb nii lahja kui kange alkoholi aktiis valitsuse otsusel 25 protsendi võrra.