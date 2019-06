Läti peaminister viitas sel nädalal Balti riikide vahel sõlmitud kokkuleppele, mis näeb ette aktsiisiotsuste kooskõlastamist naabritega. Jüri Ratas väidab, et sellist kokkulepet ei ole.

"Mina ütlesin Läti peaministrile, et sellist uudist ma kontrollisin, et Eesti oleks kuidagi ennast sidunud alkoholiaktsiiside muudatusega, et me teeme seda üheskoos, ja ma ütlesin, et see on valeuudis, ei Eesti Vabariigi rahandusministeerium, ei sotsiaalministeerium ega riigikantselei ei kinnita mulle, et sellist kokkulepet oleks Eestil olemas Lätiga ehk seda kokkulepet ei ole olemas. Nii et ma ütlesin, et selle valeuudise kindlasti ma lükkan ümber," ütles Ratas "Aktuaalsele kaamerale".

"Ma ütlesin ka Läti heale ametikaaslasele, et Eesti ei pea Lätiga sõda ja meie jaoks on Läti sõbralik ja väga lähedane naaberriik, kus me tahame arendada häid suhteid, nii et meie poolt sõjakuulutust ei tule Lätile. Loomulikult, ma ütlesin ka seda, et on mõistlik, kui me suudame sellel teemal läbi rääkida ja proovida leida ühtseid arenguid, aga see ei puuduta ainult Eestit ja Lätit, tegelikult see puudutab ka Soomet. Nagu me näeme, siis on olnud põhimõte, et iga riik teeb oma aktsiisipoliitikat iseseisvalt. Kindlasti sellel teemal mina olen valmis kohtuma, aga mitte sõjameelses olukorras, ikka rahumeelses olukorras," kinnitas Ratas soovi probleem lõunanaabritega lahendada.

Läti peaminister ütles, et tema ootus on leida oma Eesti kolleegiga rahulikult maha istudes hea lahendus.

"Raskus Läti poolelt vaadates seisneb selles, et tavaliselt naabrid räägivad üksteisega, nad ütlevad, mida nad plaanivad teha, kui see naabrit mõjutab. Alkoholiaktsiisi - kui me ei räägi alkoholi tarbimise moraalist - 25-protsendiline langus toob kaasa raskusi. Nad põhjustavad raskusi riigieelarvele, mitte millelegi muule," tunnistas Karinš.

"Me peame maha istuma ja otsustama, mida me tahame - kas me tahame meie piirkonnas madalat aktsiisi, keskmist aktsiisi või kõrget aktsiisi. Ma arvan, et me kõik tahame samasugust maksu, et me ei võistleks selles, kus on odavam alkohol. Ma ei arva, et see on mudel. See ei ole kindlasti mudel Lätile ja ma arvan, et see ei ole ka Eesti jaoks kasvumudel, ma oletan seda. Me tahame kasvada tänu investeeringutele, tehnoloogiale ja meie tarkadele inimestele Lätis ja Eestis. See on meie kasvu mudel," toonitas Karinš.

Sõnasõda aktsiiside ühtlustamise kommunikatsiooni üle nimetas Karinš müraks.

"Ma tulin välja mõnede kõvade sõnadega vastuseks Läti ajakirjanike küsimustele, aga see tulenes rohkem üllatusreaktsioonist ja üllatusest, sest meil on olnud väga head suhted Eestiga ja me ei ole harjunud sellega, et Eesti teeb järsku suure muudatuse. Nüüd äkki Eesti teeb järsu muudatuse, mis mõjutab piiriülest kaubandust. Me peame maha istuma ja leidma lahenduse, mis oleks hea Eestile ja mis oleks hea Lätile, sest sõbrad peavad omavahel rääkima ja leidma ühised lahendused. Ma rääkisin teie peaministriga täna sellest ja meie vahel on olemas tohutul määral head tahet. Ma arvan, et see saab lahendatud," kinnitas Karinš reede õhtul "Aktuaalsele kaamerale".