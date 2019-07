SuperAlko Läti juht: alkoholi müük piiril pole vähenenud

"Saame vähemalt oma kaupluste põhjal kinnitada, et piirikaubandus pole kuhugi kadunud. Võrredes mullusega on kiire kasv peatunud, kuid mahtude vähenemisse me ei usu, sest õllekohver jääb piirikauplustes endiselt kaks-kolm eurot odavamaks ja oleme täheldanud, et lisaks hinna argumendile külastatakse piiripoode, sest siin on kordades suurem sortiment. Mõned kliendid tulevadki meile spetsiaalselt Läti õlu ostma," ütles SIA Aldar Latvia juhatuse liige Lauri Uibo. "Kindlasti räägib käibemahtude langemise vastu ka see, et Läti valitsus otsustas alandada esimesest augustist kange alkoholi aktsiisi 15 protsendi võrra."

Kuigi alkoholi müügimahud enam kiiresti ei kasva, siis tubakatooteid müüakse üha enam. "Sarnaselt alkoholile on Lätis ka tubakatoodete aktsiisid madalamad. Sigarettide puhul on hinnavahe ligi kümme protsenti, e-sigareti vedeliku puhul aga kohati mitmekordne," selgitas Uibo.

SuperAlko on 33 kauplusega Eesti suurim alkoholi jae- ja hulgimüügile spetsialiseerunud kauplustekett, mille Läti kaupluste operaatorettevõtteks on SIA Aldar Latvia. Lätis asuvad SuperAlko poed Valka linnas ja Ikla-Ainazi ning Murati-Veclaiecene piiripunktides.