Kokku alustab ajateenistust 1781 noort, nende seas 60 naist.

Seekordse suvise kutsumise eripära on see, et projekti „Klassiga teenima" raames lähevad nelja gümnaasiumi lõpuklasside noored üheskoos aega teenima. Üks selliseid koole on Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasium. Ester Vilgats käis asja uurimas.