"Kui me ei ole sellega rahul, minugi pärast - reformime seda, vahetame inimesi välja või muudame seadusi. Aga öelda, et me ei saa oma kohtu kaudu inimeste inimõiguste kaitsega hakkama, on tegelikult piinlik," ütles Helme vastuseks Postimehe küsimusele, kas EKRE võtaks ENPA-st lahkumisega eestlastelt võimaluse pöörduda Euroopa Inimõiguste Kohtusse.

Helme on jätkuvalt kriitiline ka riigikohtu suhtes öeldes, et "kohtunikud poliitikat tehes selgelt väljuvad oma tööpõllult ja võtavad endale õiguse olla parlament".

Helme avaldas ka arvamust, et kui kohtunikud teevad poliitikute arvates poliitilisi kohtuotsuseid, siis poliitikud ei pea hakkama neid rakendama.