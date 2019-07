Septembri keskel jõustuv Euroopa Liidu makseteenuste direktiiv muudab veebimaksed turvalisemaks, kuid Soome meedia teatel ei ole osa nende veebipoode reformiks valmis. Eesti e-kaubanduse liidu kinnitusel meil see probleem puudub, sest maksevahendajad on juba ammu uutele sertifikaatidele üle läinud.

Kui praegu saab veebipoest krediitkaardiga oste teha, sisestades pangakaardi numbri, aegumiskuupäeva ja turvakoodi, siis 14. septembril jõustuva direktiivi kohaselt tuleb lisaks sellele isik tuvastada ka kasutajatunnuste või SMS-iga saabunud ühekordse parooliga.

Kui klient üritab pärast muudatuse jõustumist teha ostu e-poest, mis niisugust isikutuvastust ei paku, ei õnnestu tõenäoliselt maksmine ja tehing lükatakse tagasi.

Yle teatel ei ole osa Soome internetikauplusi reformi jaoks valmis ja seetõttu ei saa neis pärast muudatuse jõustumist enam krediitkaardiga oste teha. Euroopa veebipoed võivad väljaande teatel niiviisi jääda ilma miljarditest eurodest.

Kui Soome kaubandusliidu hinnangul on sealne e-kaubandus üldiselt üsna hästi muudatusteks valmis, ehkki nende tehniline rakendamine on olnud keeruline, siis kauplejate arusaam olukorrast on pessimistlikum.

Jaemüügihiiu SOK arendusjuht Mia Laakso ütles Ylele, et suurem osa Soome väikestest ja keskmise suurusega veebipoodidest ei ole isegi kursis, et midagi tuleb kiiresti ette võtta. Ka suured poed on tema sõnul hädas, sest turvalisema isikutuvastuse nõue sai teatavaks alles paar kuud enne reformi jõustumist.

Eesti e-kaubanduse liidu tegevjuht Tõnu Väät rääkis ERR-ile, et Eestis niisugust probleemi pole, sest Eestis on maksevahendajad juba poole aasta või aasta eest uutele sertifikaatidele üle läinud.

"See on pigem Lääne-Euroopa poole mingites riikides, aga Eesti on suhteliselt turvaline ja väga hästi arenenud just nende makselahenduste poolest, meil ei ole ühtegi muret sellega," sõnas ta.

Väädi hinnangul on Soome uudis veidi ülepaisutatud, sest ka seal ei kasuta kaks kolmandikku makselahenduse pakkujaist enam selliseid sertifikaate, mis muret tekitaksid.

Samas võib pärast muudatuse jõustumist tekkida tõrkeid mõne teise riigi e-poest tellimisel. Väät märkis, et Eestis tellitakse peaaegu pool pakkidest piiriüleselt igasugu imeriikidest ja sel puhul pole probleemid välistatud. Soome makselahenduste pakkujad teevad aga asjad septembriks korda, usub ta.

"Suuri tuntud e-poode see kindlasti enamikus riikides ei puuduta," kinnitas Väät.