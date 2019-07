Mobiilsed kiiruskaamerad annavad liiklusjärelevalve läbiviijatele võimaluse mõjutada oluliselt suuremat hulka inimesi piirkondades, kus see varem võimalik ei olnud, teatas PPA.

PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo sõnul leiavad kaamerad kasutust eelkõige sellistes kohtades, kus muidu on sõidukite peatamine ohtlik. "Näiteks suure liiklustihedusega mitmerealised teed, kust on väga keeruline rikkujaid ohutult liiklusest välja noppida. Samuti sellised kohad, kus tee ääres seisvad sõidukid on teistele liiklejatele ohtlikud," ütles Loigo.

27. juunil kiitis valitus heaks eelnõu, mis võimaldab politseil kasutusele võtta teisaldatavad kiirusmõõdikud.

Politsei kasutab kaameraga töötades erinevaid töömeetodeid, eesmärgiga saavutada suurem mõju liiklusohutusele. Kiirust võib mõõta nii avalikult, varjutatult, teisaldatava kui ka statsionaarse vahendiga. Kui siiani on automaatsel kiirusemõõtmistel kasutatud automaatkontrolli hoiatusmärki, siis tulevikus tuleb liiklejatel valmis olla ka selleks, et mobiilse kiiruskaameraga mõõtmisi tehakse eelnevalt hoiatamata.

Kiiruskaamerate katseperioodil tabati keskmiselt sada rikkujat tunnis. "Kindlasti ei ole kaamerate eesmärk palju trahve teha, vaid liiklust rahustada ja sellega vähendada ka õnnetuste arvu. Oluline on, et inimesed mõistaksid, et piirkiirusest tuleb kinni pidada. Neile, kes seda teevad, ei tohiks uute mobiilsete kiiruskaamerate tulek meie teedele põhjust muretsemiseks anda," selgitas korrakaitseametnik.

Selle aasta kuue kuuga on kiiruskaamerate poolt tuvastatud sõidukiiruste ületamiste kohta välja saadetud 50 808 trahviteadet.