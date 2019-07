Eesti siseminister Helme sõnul peab tema juhitud Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) Ungarit ja teisi Visegradi riike eeskujulikeks euroopalike väärtuste kaitsjaks debatis Euroopa tuleviku üle, ütles Orbani pressiesindaja Bertalan Havasi esmaspäeval, mida vahendas väljaanne Hungary Today.

Orban ja Helme olid ühel meelel, et rahvuslike majanduste, kultuuri ja hariduse toetamine, nagu ka kristliku kultuuri kaitsmine ja Euroopa Liidu piiride tõhus valvamine on olulised prioriteedid, ütles Havasi. Liidrid märkisid ka, et immigratsioonipoliitika tuleb karmistada ning Euroopa peresid peab demograafiliste probleemide lahendamiseks toetama, lisas Orbani pressiesindaja.

Helme alustas esmaspäeval kahepäevast visiiti Ungarisse, mille käigus ta kohtub lisaks Orbanile ka tema paryei Fideszi aseesimehe, riigisekretär Katalin Novakiga ning teisipäeval Ungari siseministri Sandor Pinteriga, teatas siseministeeriumi pressiteenistus.

"Visiit on selleks, et tihendada Eesti ja Ungari suhteid tervikuna. Siseministeeriumite tasemel soovime arendada koostööd ja jagada Eesti kogemusi e-residentsuse teemal ning saada ülevaade Ungari kogemustest rändepoliitika kujundamisel ning migratsiooni tõkestamisel," ütles siseminister.

Kohtumisel peaminister Orbaniga ja riigisekretär Novakiga plaanib Helme arutada suhteid nii erakondade kui ka Euroopa Liidu tasemel. "Euroopa Liidus peab säilima riikidel rahvuslik suveräänsus, erinevad kultuurid ja keeled. Nii Fidesz kui EKRE on kristlikel traditsioonidel põhinevad erakonnad ning on soov luua poliitiline kristlikele traditsioonidele tuginev allianss, et seista vastu Euroopas vohavale liberaalsele maailmavaatele," lisas Helme.

Lisaks esmaspäeval algavatele kohtumistele külastatakse visiidi käigus ka Ungari piirirajatisi. Samuti toimub kohtumine CEPOLi ehk Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ametis, kus arutatakse CEPOLi direktoriga Euroopa Liidu sisejulgeoleku tuleviku üle, teatas siseministeerium.