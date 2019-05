Trump kiitis Orbanit "riigi turvalisena hoidmise" eest

USA president Donald Trump kiitis esmaspäeval Ungari immigratsioonivastast liidrit Viktor Orbánit võõrustades teda selle eest, et ta on hoidnud oma riigi "turvalisena".

"Viktor Orban on teinud suurepärast tööd mitmes mõttes," lausus Trump enne kõnelusi Ungari peaministriga.

"Teda austatakse kogu Euroopas," märkis Trump. "Ilmselt on ta nagu minagi veidi vastuoluline, kuid see on okei," ütles USA president ja lisas Orbani poole pöördudes: "Te olete teinud head tööd ja hoidnud oma riigi turvalisena."

Kõnelused Trumpiga annavad euroskeptilisele Orbanile hea platvormi oma vaadete edendamiseks vähem kui kaks nädalat enne Euroopa Parlamendi valimisi, millelt oodatakse suurt häälesaaki nn parempopulistidele.

Teade kohtumisest tuli eelmisel nädalal samal päeval, kui USA välisminister Mike Pompeo tühistas ootamatult kohtumise Saksa kantsleri Angela Merkeliga, et sõita Iraaniga seotud pingete taustal Iraagi pealinna Bagdadisse.

Washingtoni suhted Budapestiga olid jahedad Ühendriikide eelmise presidendi Barack Obama ajal, kes kritiseeris Orbanit vabaduste piiramise ja meedia suukorvistamise eest.

Suhted on aga soojenenud Trumpi ametiajal, kuivõrd Orbani rändevastane poliitika peegeldab Trumpi enda soovi rajada Mehhiko piirile müür ja piirata immigratsiooni Ühendriikidesse.

Kriitikute sõnul ei tohiks Orbanit aga Washingtonis vastu võtta. Suure murekohana on välja toodud ka Ungari aina lähedasemad sidemed Venemaaga. Ka USA välisminister Mike Pompeo hoiatas Orbanit selliste sidemete eest oma veebruarikuisel visiidil Budapesti.