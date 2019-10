Konservatiivist peaministri Viktor Orbáni killustunud vastasleeril oli õnnestunud nendeks valimisteks üheks jõuks koonduda lootuses nurjata esimest korda 10 aasta jooksul võimuerakonna Fidesz ülekaalukas valimisvõit.

Kohalike valimiste tähtsaim lahingutanner oli pealinn Budapest, kus opositsiooni kandidaat Gergely Karácsony alistas Fideszi toetusega linnapea István Tarlósi.

Kui loetud oli 82 protsenti häältest, oli Karácsony saanud 51 protsenti häältest Tarlósi 44 toetusprotsendi vastu.

Tarlss tunnistas kaotust ja õnnitles rivaali võidu puhul.

"Me viime linna 20. sajandist 21. sajandisse," ütles euroopameelne Karácsony. "Budapest saab roheliseks ja vabaks. Me toome selle tagasi Euroopasse."

"Võit Budapestis on alles esimene samm teel muuta Ungarit," ütles Karácsony.

Orban ütles valimisüritusel toetajatele, et Fidesz tunnistab valijate otsust Budapestis ja erakond on valmis koostööks.

Viimastel andmetel on opositsioon juhtimas ka Pecsis ja Szegedis ning võitis valimised Ungari 23-st suuremast linnast kümnes.

Kriitikute sõnul on Orbán üheksa aastaga tsementeerinud oma võimu seadustega, mis on allutanud Ungari meedia ja kohtusüsteemi võimuerakonna tahtele.

Mõned neist reformidest on nende väitel aidanud Fideszil saavutada opositsioonipartide üle veenvaid võite hoolimata sellest, et pea pool valijaskonnast hääletab regulaarselt võimuerakonna vastu.

Seekord oli opositsioon paljudes omavalitsustes Fideszi vastu üles seadnud ühe kandidaadi.

Valimisi nähakse lakmustestina opositsiooni uuele koostööstrateegiale, mis võib kujuneda suureks väljakutseks Orbanile järgmistel üldvalimistel 2022. aastal.

"See tõestab, et opositsiooni uus koostööstrateegia toimib, see oli selle üle aastate parim tulemus," ütles mõttekoja Policy Solutions analüütik Andras Biro-Nagy. "Budapest on suur võit, kuid läbimurre paljudes provintsilinnades on vähemalt sama oluline."

"See on esimene mõra Orbani süsteemis ja näib olevat kindel, et selle strateegiaga jätkatakse ka 2022. aastal," lisas analüütik.

Valimisosalus on tõusmas suuremaks kui 2014. aasta kohalikel valimistel.