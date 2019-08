Amazon asutas Eestisse tütarettevõtte

USA jaehiid Amazon asutas umbes kuu aega tagasi Eestis tütarettevõtte Amazon Data Services Estonia OÜ, millest võiks järeldada, et ettevõttel on plaan rajada siia andmekeskus või pakkuda pilveteenuseid, kirjutab ajaleht Postimees.

11. juulil asutatud Eesti tütarfirma põhitegevusaladeks on märgitud andmetöötlus ja veebihosting, täpsemalt pole Amazoni kommunikatsiooniosakond nädala jooksul ajalehel päringutele vastanud. Samuti pole saladuskatet kergitanud advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co, mis on äriregistris märgitud Amazoni Eesti tütarfirma kontaktisikuks, märgib ajaleht.

Läti uudisteagentuur LETA teatas esmaspäeval, et sama nimega äriühing on 2. augustil asutatud ka Lätis ning samamoodi kui Eestis on tütarfirma asutajaks USAs registreeritud ettevõte A100 Row Inc.

Portaal Data Economy oletas lõunanaabrite uudisele viidates, et Amazon võib ehitada Lätti andmekeskuse, millega pakkuda pilveteenuseid Balti riikides.