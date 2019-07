"Kinnitan, et kokkulepe on saavutatud ja kokkulepe on alla kirjutatud mõlemalt poolt," ütles Korb ERR-ile.

"Ilmselt see praktikas tähendab erakonnale teatud rahalisi väljaminekuid ja ühe suure ja keerulise protsessi lõppu, millest erakond soovibki väljuda," lausus Korb.

Riigi peaprokurör Lavly Perling kinnitas ERR-ile samuti kokkuleppe sõlmimist ning, et selle kohaselt saab karistus olema tingimisi karistuse trahv olema suurem kui Hillar Tederi oportuniteediga välja mõistetud summa [200 000 eurot].

"Prokuratuuri jaoks on väga oluline, et sõlmitud kokkulepe kõigepealt jõuaks kohtu ette ja me kohtusaalis avaldaks selle kokkuleppe sisu esimest korda. Seetõttu prokuratuur ei ütle välja seda konkreetset summat, milles kokkulepe on sõlmitud," sõnas Perling.

Kokkuleppega tunnistab Keskerakond on süüdi varjatud annetuste vastuvõtmises.