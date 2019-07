Gibraltar pidas kinni arvatava Süüria-sanktsioone rikkuva supertankeri

Gibraltari politsei ja toll pidas koostöös Briti merejalaväeüksusega tankeri Grace 1 kinni neljapäeva varahommikul.

"Meil on põhjust arvata, et Grace 1 oli toimetamas toornaftalaadungit Banyase naftatöötlustehasesse Süürias," ütles Picardo avalduses. "Naftatöötlustehas kuulub firmale, mille suhtes on Euroopa Liit kehtestanud Süürias sanktsioonid," lisas ta.

Picardo ütles, et on teavitanud toimuvast ka EL-i.

Hispaania välisministri kohusetäitja Josep Borrell ütles neljapäeval ajakirjanikele, et Madrid uurib operatsiooni asjaolusid, sest laev peeti kinni vetes, mida Hispaania peab endale kuuluvateks.

Lisaks väitis Borrell, kes on praeguse seisuga pakutud Euroopa Liidu uueks välispoliitika juhiks, seda, et Ühendkuningriigi merevägi tegutses tankerit kinni pidades USA palvel. Sotsialist Borrell on oma poliitilise karjääri jooksul esinenud ka varem kriitikaga USA suhtes.

Grace 1 on Panama lipu all sõitev supertanker.

Euroopa Liidu sanktsioonid Süüria vastu on olnud jõus alates 2011. aasta lõpust.