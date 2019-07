Teises kvartalis teenis LHV Group kokku 7,7 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit. LHV Pank teenis seejuures 5,9 miljonit eurot ja LHV Varahaldus 2,1 miljonit eurot puhaskasumit. LHV Groupi omakapitali tootlus oli teises kvartalis 18,1 protsent.

Võrreldes esimese kvartaliga kasvas konsolideerimisgrupi kasum 2,7 miljoni euro võrra. Võrreldes 2018. aasta teise kvartaliga jäi puhaskasum 2,4 miljonit eurot väiksemaks, kuna eelmisel aastal sisaldasid finantstulemused ühekordset tulu Leedu äriüksuse müügist. Grupi kasumit mõjutasid teises kvartalis tulumaksukulu 700 000 eurot ning tehtud allahindlused samuti summas 700 000 eurot.

"Teine kvartal oli meie läbi aegade aktiivseim ja parimate tulemustega. Teatasime Danske eraisikute portfelli soetamisest, mis peaks sügisel LHV laenuportfelli suurendama üle 40 protsendi, tagades seejuures oodatava kapitali tootluse. Tehingu läbiviimiseks ning laenuportfelli kasvu tagamiseks kaasasime allutatud laenude ja esimese taseme omavahenditeks kvalifitseeruvate võlakirjade kaudu kokku kapitali summas 40 miljonit eurot. Ühtlasi suurendasime hoiuste kaasamise platvormide kaudu Saksamaalt kaasatud hoiuste mahtu," märkis LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.

"Jätkuva äritegevuse mõttes oli tegemist kõige parema kvartalitulemusega. Meie üle-eestiline strateegia on ennast õigustanud. Meie ärimahtude kasv oli kvartali jooksul kiire ja laiapõhjaline. Panga klientide arv suurenes ligi 8600 võrra. Rekordini jõudsid erinevad aktiivsuse näitajad, sealhulgas palgalaekumised, varadega klientide ja maksete arv, kaartide kasutamine, kaardimaksete vastuvõtmine ning uute investeerimislepingute arv," lisas ta.

LHV Groupi varade maht ületas teises kvartalis esmakordselt 2 miljardi euro piiri ja jõudis 2,4 miljardi euroni. Grupi konsolideeritud laenuportfell suurenes kvartaliga 127 miljoni euro võrra 1118 miljoni euroni. Konsolideeritud hoiused kasvasid 516 miljoni euro võrra 2083 miljoni euroni. Seejuures kasvasid maksevahendajatega seotud hoiused 8 miljoni euro võrra. LHV poolt juhtud fondide koondmaht suurenes teises kvartalis 36 miljoni eurot ja jõudis 1293 miljoni euroni.

Toomsalu märkis, et LHV kasvutrende on toetamas hea majanduskasvuga Eesti majanduskeskkond. "Stabiilse majanduskeskkonna ja tugeva krediidituru taustal mõjutavad sektorit üha enam erinevad regulatiivsed teemad, millest üks olulisemaid onteise samba lammutamise soov. Kui varasemalt oli pensionisüsteemis eesmärgiks tänase tarbimise asemel tuleviku tarbeks säästa, siis praeguste analüüsimata ettepanekute kohaselt suunatakse ühiskonda tuleviku arvelt täna rohkem tarbima. Võib eeldada, et kinni maksab selle järgmine põlvkond koos maksutõusudega," tõdes ta.

"Seoses Danske tehinguga oleme sügisel kaasamas aktsiaemissiooni raames uut kapitali. Kapitali kaasamine on oluline ka meie senise äri kasvu tagamiseks, kuivõrd antud kvartaliaruandega kinnitame enda mahuprognoosidest ees olemist. Ehkki kapitali kaasamise tingimused tuleb kinnitada LHV aktsionäride üldkoosolekul, eelistame aktsiaemissioonil suure tõenäosusega olemasolevaid aktsionäre," lisas LHV Groupi juhataja.

LHV Group on kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab ligi 420 inimest. LHV pangateenuseid kasutab üle 179 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 177 000 aktiivse kliendi.