Briti Tööpartei esimees Jeremy Corbyn teatas teisipäeval ametlikult, et järgmisel Briti konservatiivist peaministril peab olema piisavalt enesekindlust panna oma Brexiti-plaan uuesti rahvahääletusele ning et Tööpartei teeb sellise referendumi eel kampaaniat Euroopa Liidus jätkamise poolt.

Kirjas leiboristidele kinnitas Corbyn, et erakond teeb kampaaniat EL-i liikmeks jäämise poolt, et ennetada võimalust, et järgmine peaminister viib riigi EL-ist välja ilma ühegi lepinguta või viib ellu "kahjuliku tooride Brexiti", vahendasid Reuters ja Politico.

"Tahan teha selgeks, et selliste tingimuste korral teeb Tööpartei kampaaniat Remain'i poolt ja leppeta Brexiti või tooride Brexiti vastu, mis ei kaitse majandust ega töökohti," kirjutas leiboristide liider.

Ühendkuningriigi järgmiseks peaministriks saab tõenäoliselt kas endine välisminister Boris Johnson või praegune välisminister Jeremy Hunt, kes on vastaskandidaadid heitluses valitseva Konservatiivse Partei esimehe koha pärast. Võitja selgub 22. juulist alates ning mõlemad mehed on vähemal või rohkemal määral jätnud välistamata võimaluse, et Ühendkuningriik lahkub oktoobri lõpus EL-ist mingit lepet omamata. Paljud majanduseksperdid, poliitikud ja ettevõtjad on pidanud sellist arengut pidanud kõige problemaatilisemaks ja ohtlikumaks.

Corbyni jaoks on tegu olulise meelemuutusega, sest varem pole ta oma seisukohta nii selgelt välja öelnud ning pälvinud sellega teravat kriitikat paljude parteikaaslaste poolt. Corbyn on toetanud Brexitit, kuid tema pooldab nö pehmet EL-ist lahkumist, mis lähtuks leiboristide põhimõtetest. Märkimisväärne osa leiboristidest, eelkõige partei mõõdukam ja tsentristlikum tiib on igasuguse Brexiti vastu ning see on üks olulisemaid küsimusi, miks vasakäärmusliku taustaga Corbyni poolt juhitud erakonnas on hetkel tõsiseid eriarvamusi, mis raskendavad ka suurimal opositsioonierakonnal end poliitilisel maastikul tugevamalt kehtestada.

Corbyni meelemuutusele aitas ilmselt kaasa ka see, et esmaspäeval otsustasid 12 suurema ametiühingu juhid, et leiboristidel tuleks Konservatiivse Partei Brexiti või leppeta Brexiti välistamiseks asuda EL-i liikmeks jäämist toetama.

Samas on märkimisväärne see, et Corbyni erakond pole endiselt loobunud enda poolt läbi räägitud Brexitist ning lubadus EL-i liikmeks jäämist toetada puudutab ainult referendumeid, kus on hääletusel Konservatiivse Partei Brexiti-plaan.