Kui riigikogu ütles, et 2020. aasta aprilliks peavad kõik apteegid proviisoritele kuuluma, keelati suurtel kettidel uute apteekide avamine ära. Ravimiamet lähtus seadusest ja uusi tegevuslubasid välja ei andnud, küll aga lubas apteeke kolida.

Kuni läinud aasta kevadeni kasutasid apteegiketid seda võimalust üsna laialt – muu hulgas kolis üks Benu apteek Jürilt Türile. Kohalik Türi apteek läks aga kuni riigikohtuni, väites, et kolimise varjus asutas Benu sisuliselt uue apteegi. Riigikohtus keelaski niisugused kolimised ära. Eesti proviisorite koja tegevjuht Karin Alamaa-Aas kurdab, et ravimiamet kohtu otsust ei täida.

"Üks juhus oli alles hiljuti, siin lubati kolida Tallinnas ühest linnaotsast teise."

Tõesti, varem Sõle tänaval tegutsenud apteek toimetab nüüd Peterburi teel. Ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja Ott Laius ütles, et amet riigikohtu otsusest mööda ei vaata ja kaalutleb iga kolimist lubades põhjalikult just neid kriteeriume, mis kohus ette andis.

"Esiteks kindlasti tegevuspiirkond, et kas need inimesed, kes edaspidi uues kohas olevat apteeki hakkavad külastama on samad, kes seni apteeki külastasid. Teiseks personal, et kas inimesed, kes seni apteegis töötasid, töötavad ka uues apteegis edasi. Ja kolmandaks tõi riigikohus välja, et kindlasti ei tohi ketiapteek kolida nii-öelda proviisoriomandis oleva apteegi külje alla," loetles Laius.

Neist kõige hajusam tingimus on tegevuspiirkond. Ehk kuidas jäi ravimiamet uskuma, et varem Sõle tänava polikliinikus käinud inimesed ostavad oma rohud nüüd 12 kilomeetri kauguselt Peterburi tee Rimist. Ott Laius ütles, et ega seda kindlaks teha saagi.

"Seda me oleme tõesti tõlgendanud selliselt, et Tallinn on üks haldusüksus. Sest Tallinna linna sees olekski väga keeruline seda piiri tõmmata."

Karin Alamaa-Aas aga ütleb, et apteegi kolimist võiks lubada maksimaalselt ühe maja piires.

Peterburi teest hoopis märgilisem otsus seisab ravimiametil aga ees. Nimelt pärast aastatepikkust vaidlust vabanes Benu apteegile pind Põhja-Eesti Regionaalhaiglas. Sinna kolimiseks on neil vaja sedasama ravimiameti luba.

"Me ei ole seda otsust veel teinud. See võimalus on olemas, et ravimiameti otsus saab olema positiivne," sõnas Laius.

Karin Alamaa-Aas ütles, et regionaalhaiglasse võiks lubada just mõne proviisorapteegi. "Eks siis peab lõpuks jälle kohtus vaidlema," lisas ta.

Kes täpselt kohtusse läheb, Alamaa-Aas veel öelda ei oska, sest proviisorite koda ise kohut ei käi.

"Siis tuleb vaadata neid proviisoreid, kes seal ümberkaudu on, ehk keda see tegelikult mõjutab."