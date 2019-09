Ministeeriumi eelnõu lubab maa-apteegis videonõustamist

Kui kaks aastat tagasi leidsid ametnikud, et videokõne apteegis ei asenda proviisorit ja keelasid Apothekal selle ära, siis nüüd kavatseb riik selle seadustada. Ometigi leiab ravimiametiga kuni riigikohtuni vaielnud Apotheka, et plaanitav muudatus ei ole mõistlik.

Väike Kavastu küla Tartumaal oli kahe aasta eest kõigis Eesti uudistes, kui paaril päeval nädalas avatud apteegis proovis Apotheka kompida ametnike taluvuse piire, hakates rohu järgi tulnud inimesi videokõne vahendusel nõustama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ravimiamet leidis, et videokõne proviisorit või farmatseuti ei asenda ning keelas selle ära. Keelust alguse saanud kohtusaaga lõppes ametnike võidu ja apteegi sulgemisega.

Sel suvel aga sai sotsiaalministeeriumis valmis eelnõu, mis videokõnesid apteegis ikkagi lubab.

"Tegemist on haruapteekidega, mis ei asu linnas ja kus ei ole ühtegi teist apteegiosutajat lähiümbruses. Sellisel juhul võib apteegiteenust osutada ilma proviisori või farmatseudi kohalolekuta, apteegis viibib siis abipersonal või kleinditeenindaja, kes loob videosilla vahendusel põhiapteegiga ühenduse," selgitas sotsiaalministeeriumi ravimiosakonna nõunik Helen Berk.

Videonõustamiseks tuleb taotleda ravimiametilt eraldi luba ning videokõne tegemiseks peab olema eraldi ruum. Kui ministeerium usub, et muudatus tagab ravimite parema kättesaadavuse maal, siis Apotheka on teist meelt.

"Kahjuks, kui eelnõu jääb sellisel kujul nagu see on kirjutatud, siis nõustamist pakkuda ei saa, kuna seal on nii suured piirangud sees," ütles Apotheka keti omaniku Terve Pere Apteegi juhatuse liige Kadri Ulla.

Nii näiteks peab põhiapteek olema valmis videokõnedele vastama vähemalt 30 tundi nädalas ning proviisor tohib nõustada vaid oma haruapteeki.

"Mul peab olema igas põhiapteegis iga hetk võtta proviisor-farmatseut, kes nõustab seda haruapteeki. See lisab põhiapteegile täiendava koormuse iga hetk nõustada haruapteeki. Ma ei saa seda nõustamist koondada kas nõustamiskeskusse või ühte teatud apteeki, ma pean igas põhiapteegis tagama nõustamise," kommenteeris Ulla.

Ka soovib Apotheka, et videonõustamine oleks lubatud linnaapteekides, kuid ministeerium seda seadustada ei kavatse.

Praegu on tingimustele vastavaid haruapteeke 48. Kõige enam on neid Tartu-, Lääne-, Harju- ja Pärnumaal. Osa apteeke asuvad tõmbekeskustest ja teistest apteekidest kaugel, kuid kohalike jaoks käidavas kohas, näiteks Linaküla Kihnus, Käina Hiiumaal või Kadrina Lääne-Virumaal.