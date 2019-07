Välisministeerium tegi avalduse pärast seda, kui Põhja-Korea tulistas merre kaks lühimaaraketti.

"Soovime diplomaatilise sideme jätkumist Põhja-Koreaga ja kutsume Pyongyangi üles lahendama kõik küsimused, millest president Donald Trump ja esimees Kim Jong-un on rääkinud, diplomaatilisel teel," ütles USA välisministeeriumi eestkõneleja Morgan Ortagus.

"Ühtlasi kutsume üles vältima provokatsioone. Kõigil osapooltel tuleks kinni pidada ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonides kehtestatud kohustustest," lisas Ortagus.

Lõuna-Korea presidendikantselei teatas neljapäeval pärast riikliku julgeolekunõukogu istungit tehtud avalduses, et kaks neljapäeval merre tulistatud Põhja-Korea relva olid uut tüüpi ballistilised raketid.

Lõuna-Korea julgeolekuametnike informatsiooni kohaselt lendas üks kahest lühimaaraketist 690 ja teine 430 kilomeetri kaugusele ning mõlemad maandusid Korea idarannikul merre.

Presidendikantselei teatel väljendasid julgeolekunõukogu liikmed raketikatsetuste üle tõsist muret, sest need ei tule kasuks püüetele Korea poolsaare pingeid lõdvendada.

Viimased tulistamised võivad olla seotud augustis algavate Lõuna-Korea ja USA ühisõppustega, millele Põhja-Korea on alati eriti raevukalt reageerinud.

Trumpi väitel on tal Põhja-Koreaga head suhted, kuid see võib muutuda

USA president Donald Trump ütles pärast Põhja-Korea raketikatsetusi, et tal on Pyongyangiga head suhted, kuid see võib muutuda.

"Nad (Põhja-Korea) ei korraldanud tuumakatsetust. Tõepoolest, nad katsetasid rakette, lisaks, lühimaarakette, teate, katsetused, mida teevad paljud," seletas Trump Fox Newsile antud intervjuus.

"Ma arvan, et meil on Põhja-Koreaga kõik väga hästi. Kuid see ei tähenda, et nii jätkub," hoiatas ta. "Vaatame, mis juhtub."

Põhja-Korea liider jälgis isiklikult viimaseid raketitulistamisi

Põhja-Korea liider Kim Jong-un jälgis isiklikult viimaseid raketitulistamisi, teatas reedel riiklik uudisteagentuur KCNA.

"Kim jälgis isiklikult ja juhendas uue tipptasemel relvasüsteemi katsetamist. Tegemist oli hoiatusega Lõuna-Korea sõjaõhutajatele," kirjutati agentuuri uudises viidates kahele Jaapani merre tulistatud lühimaaraketile.

"Kim jäi katsetusega väga rahule," lisati uudises.