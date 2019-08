Tegemist on juba kolmanda Põhja-Korea raketikatsetusega nädala jooksul ning analüütikute hinnangul reageerib Pyongyang sellisel viisil peagi algavatele USA ja Lõuna-Korea ühistele sõjaväeõppustele, vahendas BBC.

Neljapäeval kutsusid Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Saksamaa Põhja-Koread üles pühenduma sisulistele läbirääkimistele USA-ga.

Pärast ÜRO julgeolekunõukogu suletud istungit teatasid riigid, et rahvusvahelisi sanktsioone tuleb täies mahus rakendada seni, kuni Pyongyang on loobunud tuumarelvi ja ballistilisi rakette sisaldavatest programmidest.

Lõuna-Korea kindralstaabi andmetel tulistas Põhja-Korea kaks lühimaaraketti välja riigi kirdeosast Hamgyongi provintsist ning need langesid Jaapani merre.

Raketid olevad lennanud madalal - umbes 25 kilomeetri kõrgusel - ning nende jõudnud 220 kilomeetri kaugusele. Analüütikud on märkinud, et raketid olid Põhja-Korea kohta ebatavaliselt kiired.

Lõuna-Korea presidendi kantselei kommenteeris, et on suur tõenäosus, et tegu on uut tüüpi lühimaaraketiga, mida Põhja-Korea tulistas välja ka eelmisel nädalal. Ekspertide hinnangul paistab Põhja-Koreal olevat nende rakettide jaoks ka uus stardiplatvorm.

USA president Donald Trump aga märkis, et tema pole äsjaste ja "väga standardsete" raketikatsetuste pärast mures, mis polevat juunikuistel kõnelustel Põhja-Korea juhi Kim Jong-uniga jutuks olnud.

Põhja-Korea on viimasel ajal korduvalt kritiseerinud planeeritavaid USA ja Lõuna-Korea ühiseid õppusi, millest liitlased pole nõustunud loobuma, kuid mille ulatust on varasemaga võrreldes küll oluliselt kärbitud.

Pyongyangi hinnangul on nende õppuste näol tegu sõjaks valmistumisega ning seega on need vastuolus Kimi ja Trumpi esimesel kohtumisel allkirjastatud ühisdeklaratsiooni vaimuga. Põhja-Korea on hoiatanud, et sellised sõjaväeõppused võivad mõjutada tuumakõneluste jätkumist.

USA välisminister Mike Pompeo avaldas esmaspäeval lootust, et tuumakõnelused algavad üsna varsti, kuid samas märkis ta, et uut kahepoolset tippkohtumist hetkel ei kavandata.