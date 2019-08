Põhja-Korea varastas küberrünnakute abil kaks miljardit dollarit, et rahastada oma relvaprogrammi, selgub lekkinud ÜRO raportist.

Salajane raport selgitab, et Põhja-Korea küberründas panku ja krüptovaluutavahetuse firmasid, et koguda raha. Allikad kinnitasid BBC-le, et ÜRO uurib 35 niisugust küberrünnakut.

Raport, mis saadeti ÜRO julgeolekunõukogu Põhja-Korea sanktsioonide komiteele, ütleb, et Pyongyang "kasutas küberruumi, et viia läbi üha keerulisemaid rünnakuid selleks, et varastada sissetuleku saamiseks finantsasutustelt ja krüptovaluuta firmadelt raha".

Eksperdid uurivad ka küberkaevandamist, mille eesmärk oli saada välisvaluutat.

Raport märgib ka, et Põhja-Korea on rikkunud ÜRO sanktsioone, korraldades laevalt laevale kaubavahetust, saades muu hulgas kaupa massihävitusrelvade tarbeks.

Alates 2006. aastast kehtivad Põhja-Koreale ÜRO julgeolekunõukogu sanktsioonid, mis keelustavad muu hulgas kivisöe, raua ja mereandide ekspordi. Samuti on piirangud toornafta ja rafineeritud naftasaaduste impordile.

Põhja-Korea liider Kim Jong-un leppis eelmisel aastal USA presidendi Donald Trumpiga kokku, et riik lõpetab tuumakatsetused. Samuti lubas Kim, et riik ei tulista välja mandritevahelisi ballistilisi rakette.

Alates riigipeade kohtumisest on aga kõnelused peatunud.

Alles selle nädala teisipäeval tulistas Põhja-Korea välja kaks raketti. Tegemist oli juba neljanda katsetusega viimase kahe nädala jooksul. Kim põhjendas, et raketikatsetused olid hoiatuseks USA ja Lõuna-Korea ühiste sõjaliste õppuste vastu. Põhja-Korea hinnangul rikuvad õppused rahukokkuleppeid.