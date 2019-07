Trump nimetas Macroni digimaksu rumaluseks, lubas maksustada Prantsuse veini

Trump lubas märkimisväärseid vastumeetmeid, vihjates, et võib sihikule võtta Prantsuse veinid.

"Prantsusmaa just kehtestas digimaksu meie suurepärastele Ameerika tehnoloogiafirmadele," kirjutas Trump Twitteris, viidates sel kuul vastu võetud seadusele, mis puudutab Google'i, Apple'i, Facebooki ja Amazoni.

"Kui keegi neid maksustan, siis peab see olema nende kodumaa USA," lisas ta. "Me teeme üsna pea teatavaks märkimisväärsed Macroni rumalusele. Ma olen alati öelnud, et Ameerika vein on Prantsuse veinist parem!"

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron's foolishness shortly. I've always said American wine is better than French wine! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019

Trump: Apple ei saa Hiina tollimaksudest erandit

USA president Donald Trump ütles reedel, et tehnoloogiafirma Apple ei saa tollimaksuerandit Mac Pro arvutikomponentide impordile Hiinast.

Trumpi kommentaar tuleb pärast USA meediakajastust, et Apple taotleb tollimaksuerandit arvutite jaoks, mida varem toodeti Ühendriikides. Apple on liigutamas oma tootmist üle Hiinasse.

"Apple'ile ei anta tariifierandit ega leevendust Mac Prode osade eest, mida toodetakse Hiinas. Tehke neid USA-s, siis pole tariife," säutsus Trump Twitteris.