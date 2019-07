Prantsusmaa lubas kolmapäeval USA survest hoolimata kehtestada ühepoolse digimaksu tehnoloogiahiidudele, kuid rõhutas, et ainus võimalus tüli lahendada on sõlmida selliste firmade maksustamiseks rahvusvaheline lepe.

Prantsuse rahandusminister Bruno Le Maire kohtus Pariisi lähedal Chantilly's G7 rahandusministrite kohtumise kõrvalt oma USA ametivenna Steven Mnuchiniga ja säutsus hiljem Twitteris, et "me ei ole alati kõigis küsimustes sama meelt, kuid oleme seda paljudes ja on alati tähtis teineteist kuulata".

Prantsuse parlament võttis varem juulis vastu seaduse kolmeprotsendise maksu kehtestamisest digihiidude nagu Google, Amazon, Facebook ja Apple Prantsusmaal saadud käibele.

Seaduse järgi peavad digihiiud, mille ülemaailmne käive ületab 750 miljonit eurot ja käive Prantsusmaal 25 miljonit eurot, hakkama maksma Prantsusmaal teenitud käibe pealt 3-protsendist maksu. See võib mõjutada ka firmasid nagu Airbnb ja Uber.

Seadusega tahetakse takistada maksude vältimist suurfirmade poolt, mis on oma peakontorid Euroopa Liidus viinud madala maksumääraga riikidesse. Praegu ei maksa need firmad sisuliselt üldse maksu teistes liikmesriikides, kus nad käivet teevad, nende seas Prantsusmaal.

Maksuplaan vihastas välja Valge Maja, mis alustas Prantsusmaa vastu seninägematut uurimist, mis võib viia karistavate tollitariifideni.

Le Maire ütles raadiojaamale France Inter, et Prantsusmaa ei kavatse oma maksuplaanist taganeda.

Ta lubas teha selgeks, et Prantsuse parlament oli digimaksu heaks kiitnud ja selle tühistamine võib kõne alla tulla vaid rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimise korral.

"USA sanktsioonide võimalus Prantsusmaa vastu on olemas," lausus Le Maire. "Selleks on olemas õiguslik instrument ja selgelt ka poliitiline tahe."

Ühendriigid on teatanud Prantsusmaa suhtes uurimise alustamisest sama õigusliku aluse põhjal, mida Washington on kasutanud Hiinale kehtestatud imporditollide õigustamiseks.

Prantsuse rahandusminister kordas aga, et Prantsusmaa ei kavatse riikliku maksu kehtestamisest taganeda. "Selle suhtes langetati otsus, viidi läbi hääletus ja see jõustatakse 2019. aastal," lausus ta.

Le Maire väljendas ka kindlust, et G7 suudab jõuda kokkuleppele rahvusvahelises digimaksus, mida saaks rakendada Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) raamistikus.

"See oleks selle probleemi lahendamiseks parim viis," ütles ta.

USA plaanib G7 kohtumisel Prantsuse digimaksu arutada

Maailma juhtivaid tööstusriike ühendava rühmituse G7 rahandusministrid kogunesid kolmapäeval kahepäevasele kohtumisele mõisas Pariisi lähistel, kus arutatakse Facebooki krüptovaluutat ja Prantsuse digimaksu.

Kohtumisel luuakse raamistik G7 riigi- ja valitsusjuhtide kohtumiseks 24-26. augustil.

USA rahandusminister Steven Mnuchin plaanib esitada Prantsuse rahandusministrile Bruno Le Maire'ile kaebuse seoses Prantsuse kolmeprotsendise maksuga veebihiidude nagu Google, Amazon, Facebook ja Apple käibele.

Prantsuse parlament kiitis seaduse heaks läinud nädalal ja seadus võidakse välja kuulutada lähinädalatel. Maks vihastas välja Valge Maja, mis alustas uurimist, mis võib viia karistavate tollitariifideni.

"Me oleme väga pettunud, et Prantsusmaa kehtestab ühepoolse teenusemaksu," ütles USA rahandusministeeriumi ametnik, kelle sõnul arutab Mnuchin seda Le Maire'iga kolmapäeval.

Prantsusmaa teatel tahetakse maksuga alustada rahvusvahelist debatti tehnoloogiafirmade maksustamise üle, muu hulgas ka G7 raames ning riik on lubanud praegu kehtestatud maksust rahvusvahelise leppeni jõudmisel loobuda.

Lisaks sellele arutavad rahandusministrid ka krüptovaluutade küsimust, kuivõrd Facebook teatas hiljuti, et tuleb välja oma digirahaga libra, mis on muret valmistanud USA valitsusele.

Le Maire loodab keskenduda krüptovaluuta teemale ja eelkõige librale. "Punane joon on meie jaoks see, et libra ei tohi ega saa muutuda suveräänseks valuutaks," ütles Le Maire kohtumise eel.

"Me ei luba olukorda, kus rahvusvahelised firmad kujunevad erariikideks. See tähendab, firmad, kellel oleks riigivõim, kuid mitte suveräänsete riikidega seotud kohustused, märkimisväärselt kontroll kodanike poolt," lisas ta.

Le Maire ütles, et kui libra üle kontrolli ei võeta suurendab see rahapesu, terrorismi rahastamise ja päris raha destabiliseerimise ohtu.

"Libra on seotud hulga vääringutega, nende seas dollar ja euro. Mis siis kui libra otsustab end tasakaalustada euro kasuks, dollari kasuks?" küsis Le Maire. "Sellel oleks otsene mõju vääringu stabiilsusele."