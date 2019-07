Prantsusmaa pälvis Trumpi viha pärast seda, kui sellest sai esimene suurmajandus, mis kehtestas maksu digihiidude käibele.

Niinimetatud GAFA maks (Google, Apple, Facebook ja Amazon) kehtestati, et tõkestada veebihiidude tava võtta tulu arvesse madala maksumääraga riikides, mitte seal kus tulu teenitakse.

USA president siunas maksu läinud nädalal Twitteris ja lubas vastata president Emmanuel "Macroni rumalusele märkimisväärse vastumeetmega".

Küsimusele, kas imporditolli osaks võib saada Prantsuse vein, vastas Trump: "Võib-olla vein, võib-olla midagi muud."

"Ma olen alati öelnud, et Ameerika vein on parem kui Prantsuse vein," lisas Trump, kes enda sõnul on karsklane ja kelle sõnul meeldib talle USA veinide välimus lihtsalt rohkem.

President Trump says he might tax French wine: "France put on a tax on our companies, you know that, and wrong. Wrong thing to do... I've always liked American wines better than French wines. Even though I don't drink wine. I just like the way they look, okay?" pic.twitter.com/jHytmhy3fM — The Hill (@thehill) July 28, 2019

"Poliitilise ja majandusliku debati mõttes on absurdne öelda, et 'te maksustate GAFA-t, seega me maksustame teie veini'. See on täiesti loll," ütles Prantsuse põllumajandusminister Didier Guillaume Prantsuse telekanalile BFM.

Minister lisas ka, et Ameerika vein ei ole Prantsuse omast parem.

"Me maksutame GAFA-t, sest nad teenivad tohutut, miljonite või miljardite eurode või dollariteni küündivat kasumit, kasutades Prantsuse töölisi. Pole mingit põhjust, miks nad ei peaks makse maksma," lisas minister.

"See on kolmas kord, kui USA president on maksuga ähvardanud, kolmas kord aasta jooksul. Näeme, kas ta selle ka täide viib," lisas Guillaume.

Guillaume võttis sõna pärast seda, kui Prantsuse rahandusminister Bruno Le Maire proovis pingeid USA-ga leevendada ja lubas jõuda digihiidude maksustamise osas leppeni G7 tippkohtumiseks augusti lõpus.

"Ei ole huvi sihtida ainult Ameerika ettevõtteid," ütles Le Maire laupäeval. Ta märkis, et kolmeprotsendine maks puudutab kõiki digihiide, mis Prantsusmaal käivet teevad, sealhulgas ka Hiina ja Euroopa omi.

Pariis on teatanud, et maks tühistatakse, kui digihiidude maksu osas jõutakse rahvusvahelise leppeni. Prantsusmaa loodab, et selline lepe hõlmaks 2020. aasta lõpuks kõiki OECD riike.