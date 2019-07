Parteiülese raporti üheks peamiseks järelduseks on see, et Venemaa valitsus juhtis ulatuslikku operatsiooni, mis algas hiljemalt 2014. aastal ja kestis vähemalt 2017. aastani ning mis oli suunatud USA valimiste infrastruktuuri vastu nii osariikide kui ka kohalike omavalitsuste tasandil, vahendas väljaanne The Hill.

Mõnes kohas on kaks aastat koostatud raport riigisaladusele viidates tugevalt kärbitud.

Raporti koostamist juhtisid senati luurekomitee vabariiklasest esimees Richard Burr ja juhtiv demokraat Mark Warner. Senati luurekomitee tööd on peetud esindajatekoha luurekomiteest efektiivsemaks, sest viimases on käinud teravam poliitiline võitlus ning parteüleseid kokkuleppeid pole sisuliselt suudetud sõlmida.

Raportis kirjutatakse, et kuigi föderaalsed ametkonnad peaksid olema lugupidavad osariikide valimisseaduste suhtes, peaks ka iga osariik olema teadlik oma vastutusest, enda küberjulgeoleku piiridest ning sellest, kuidas ja millal olukorra parandamiseks abi otsida.

Senati luurekomitee raport kutsub ka üles suurendama rahastust USA valimisprotsessi turvalisemaks muutmiseks ning rõhutab sarnaselt kolmapäeval esindajatekojas tunnistusi andnud endisele eriprokurörile Robert Muellerile ja päev varem rääkinud FBi direktorile Christopher Wrayle, et Venemaa tegevus USA valimisprotsessi mõjutamiseks jätkub aktiivselt.

Senati luurekomiteel on plaanis avaldada veel temaatilise raporteid, mis peaksid detailsemalt keskenduma küsimustele nagu luurekogukonna hinnang juhtunule, Obama administratsiooni vastusammud Venemaa tegevusele, desinformatsioonikampaaniad sotsiaalmeedias ning Trumpi kampaaniameeskonna liikmete ja Moskva esindajate kontaktide ulatus 2016. aasta valimiste eel.