"Venelased on täielikult pühendunud katsetele sekkuda meie valimistesse," rõhutas Wray Reutersi teatel.

Wray osales kuulamisel päev enne seda, kui kongressi saabub tunnistusi andma eriprokurör Robert Mueller, kelle meeskond uuris Venemaa sekkumist 2016. aasta valimistesse.

Vabariiklasest senaator Lindsey Graham küsis FBi juhilt, kas Washingtoni senised sammud pole Venemaad valimistesse sekkumisest eemal hoidnud. "Kõik need sanktsioonid, kogu see jutt, nad teevad endiselt seda?"

"Jah. Minu hinnang on, et kuniks nad lõpetavad, pole neid piisavalt heidutatud," vastas Wray.

Muelleri meeskond kirjeldas oma raportis põhjalikult küber- ja propagandakampaaniat, mille abil Moskva USA valimistesse sekkus. Muelleri juurdlusest lähtudes on USA võimud esitanud praeguseks kriminaalsüüdistusi 25 Venemaa kodaniku ja kolme Venemaa ettevõtte vastu. Samuti on kehtestatud erinevaid sanktsioone nii üksikisikute, firmade kui ka asutuste vastu ning kongressis on ringlemas eelnõud lisasanktsioonide kehtestamiseks.

Demokraatliku Partei poliitikud on president Donald Trumpi korduvalt kritiseerinud selle eest, et viimane ei võta Venemaast lähtuvat ohtu tõsiselt. Nii USA luureorganisatsioonid kui ka Muelleri juurdlus on varem märkinud, et Venemaa kampaania eesmärgiks oli lisaks üldisele poliitilisele kaose tekitamisele toetada just Trumpi saamist USA riigipeaks.

Demokraadist senaator Amy Klobuchar, kes pürgib ka oma erakonna presidendikandidaadiks, küsis FBI direktorilt, kas viimane on Venemaad puudutavatest ohtudest president Trumpi isiklikult briifinud.

"Meil on olnud hulk kohtumisi teistega Valge Maja rahvusliku julgeoleku nõukogust, et arutada Venemaa kaitseid sekkuda meie valimistesse," vastas Wray.

Wray lähtekohaks on olnud, et sekkumised valimistesse on vaid osa laiematest mõjutamiskampaaniatest, mille abil välisriikide valitsused üritavad mõjutada USA poliitilist meeleolu ja arutelu. Näiteks aprillis ütles ta, et peab 2018. aasta kongressi vahevalimisi "2020. aasta suure sõu peaprooviks".

Wray kinnitas senaatoritele ka seda, et FBI teeb koostööd erasektori platvormidega, et pöörata tähelepanu erinevatele välismaistele mõjutusvahenditele.

Kuulamisel peatus Wray ka paljudel muudel teemadel. Näiteks rääkis ta Hiinast lähtuvatest ohtudest USA intellektuaalsele omandile ning tunnistas ka seda, et suurem osa nn siseriiklikust terrorismist on paremäärmusliku taustaga.