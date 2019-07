Tegemist on esimese korraga, kus ta vastab kongresmenide küsimustele oma raporti kohta, mis puudutab Venemaa sekkumist valimistesse ja väidetavat õigusemõistmise takistamist Trumpi poolt.

President kordas oma ammust süüdistust, et Muelleri uurimine on kallutatud nõiajaht. Ta väitis ka, et eriprokuröri aprillis avaldatud lõppraport ei leidnud mingit Trumpi kampaaniameeskonna ja Venemaa kokkumängu ega mingit õigusemõistmise takistamist presidendi poolt.

"Äärmiselt vastuolulisel Muelleril ei tohiks lubada veel kord õunast haugata. Lõpuks on see halb nii temale kui ka valelikele demokraatidele kongressis, kes pole teinud muud kui raisanud aega sellele naeruväärsele nõiajahile," kirjutas Trump Twitteris.

"Muelleri raporti järeldused, EI MINGIT KOKKUMÄNGU, EI MINGIT TAKISTAMIST!"

Mueller vastab kongresmenide küsimustele oma Venemaa-juurdluse kohta esimest korda, astudes kolmapäeval demokraatide enamusega esindajatekoja kahe erineva komitee ette.

Tema 448-leheküljeline raport dokumenteerib ulatuslikke kontakte Trumpi kampaania ja venelaste vahel, sealhulgas katseid koostööd või salajasi kokkuleppeid teha, millest kumbki ei kvalifitseeru eraldi kuritööks.

Kuid Mueller tõdes oma lõppjäreldustes, et tal ei ole piisavalt tõendeid, et soovitada süüdistust kriminaalses vandenõus, mis on peamine sellest tuleneda võiv seaduslik süüdistus.

Ta loetles ka üksikasjalikult kümmet juhtu, kus Trump väidetavalt õigusemõistmist takistada püüdis.

Kuid Mueller märkis, et süüdistuste esitamist soovitada ei lubanud tal justiitsministeeriumi reeglid, mis ei võimalda esitada kriminaalsüüdistust ametisoleva presidendi vastu.

Mueller selgitab õigusemõistmise takistamise süüdistusi televisiooni otseülekandes.

"Me soovime, et Ameerka rahvas kuuleks eriprokurörilt otse, mida tema juurdlus leidis," ütles pühapäeval esindajatekoja õiguskomisjoni esimees Jerry Nadler.