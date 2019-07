Gustav Adolfi gümnaasiumi uus direktor tuleb samast majast

"Mul on hea meel, et Eesti vanim järjepidevalt tegutsenud gümnaasium saab direktori, kellelt võib oodata nii vanade kui ka tänaste väärtuste hoidmist ning tulevikku vaatavat juhtimist," ütles Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

"Ametisse asuvat koolijuhti ootavad suured väljakutsed, et sajandite pikkused traditsioonid ja ajalugu siduda uuendusliku lähenemisega õppimisele ja õpetamisele, kaasates protsessi nii kooliperet kui ka kogukonda."

Henrik Salum on tegutsenud haridusmaastikul 18 aastat, töötades Gustav Adolfi gümnaasiumis õpetajana ning Gustav Adolfi koolituskeskuses koolitajana. Ta on läbinud Tallinna Ülikoolis haridusasutuste juhtimise täiendusõppe. Henrik Salumile on omistatud tiitel Tallinna aasta õpetaja 2017 ning teda on tunnustatud õpilaste väga hea juhendamise eest olümpiaadideks valmistumisel.

Avaliku konkursi Gustav Adolfi Gümnaasiumi (GAG) direktori leidmiseks kuulutas Tallinna haridusamet välja tänavu 4. juunil.

Eelmine direktor Hendrik Agur lahkus mullu GAG-i eesotsast tööle haridusministeeriumisse. Tänavu talvel sai temast aga sügisel avatava Kohtla-Järve riigigümnaasiumi direktor.