Põlevkiviõli rafineerimistehas tuleb Sillamäele või Auverre

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ütles teisipäeval ajakirjanikele, et logistiliselt sobiks Sillamäe tänu sadamale, kuid kaalutakse ka Auvere plusse.

Rafineerimistehase rajamiseks ootab Eesti Energia Sutteri sõnul riigiabi, mis võiks olla 20 protsenti tehase maksumusest või kolmandik.

Sutter ütles, et kavandatava tehase omandistruktuur pole veel selge. "Õlitootjad tagavad sisendi, teenitakse puhastamisteenuse pealt," rääkis Sutter.

Rafineerimistehase rajamise meeskonnas on praegu Eesti Energia ja VKG esindajad, kaasatud on ka Alexela. Sutter märkis, et lisaks võiks tehase ehitamisse kaasata investeerimisfonde ja teisi investoreid.

Valitsus andis põhimõttelise nõusoleku toetada Ida-Virumaale põlevkiviõli rafineerimistehase rajamiseks juuni lõpus. Planeeritava tehase eeldatav maksumus on 600 miljonit eurot ja varaseim valmimisaeg aastal 2024.

Eesti põlevkiviõlis on liiga palju väävlit ja kõrge väävlisisaldus muudab õli aina karmistuvate keskkonnatingimuste kontekstis konkurentsivõimetuks isegi selle praegusel peamisel kasutusalal ehk laevakütusena, selgitavad osapooled tehase vajadust.