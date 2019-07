Kohtla-Järvel sügisel alustava riigigümnaasiumi õpetajatest pool on pärit teistest Eesti piirkondadest. Kuigi suur osa koolipersonalist on leitud, otsib kool veel mitut õpetajat.

Riigigümnaasiumi direktor Hendrik Agur rääkis ERR-ile, et õpetajad on tulnud tööle Tallinnast, Tartust, Pärnust Võrust, Rakverest ja isegi Saaremaalt.

"Kohtla-Järve on natuke erilises staatuses linn, on toimunud tööstuse kokkukuivamine ja inimeste äravool. Praegu ongi aeg hakata siia inimesi tagasi tooma, tublid inimesed üle Eesti annavad siia värvi ja head kompetentsi," sõnas Agur.

Praegu on uus riigigümnaasium leidnud õpetajaid ja koolitöötajaid üle 40. Vanuseline skaala on lai - IT-juht on veel abiturient ja on 18-aastane, kõige vanem õpetaja on 73-aastane.

"Kuid tõsi on see, et personal on noor - keskmine vanus on 37 aastat. Palju noori ja toredaid inimesi. On toimunud doominoefekt, mis seisneb selles, et kui on juba toredaid inimesi kokku tulnud, siis tuleb neid järjest juurde ning esitan üleskutse, et kes tahab tulla üht ägedat kooli üles ehitama, siis ootame kandideerima matemaatika-, keemia-, geograafia-, muusika-, eesti- ja venekeele õpetajaid," rääkis Agur, avaldades veendumust, et vajalik hulk õpetajaid 1. septembriks ka leitakse.

5. augustil saab kooli juhtkond Aguri sõnul õpetajatega kokku ja alustatakse visiooniseminaridega ja mentorprogrammidega. "August tuleb ülitihe samal ajal kui teistel õpetajatel ja koolidel, kes tavapärases rütmis toimetavad, on veel pikk vaheaeg ees," rääkis Agur.

Väljastpoolt Kohtla-Järvet tööle tulnud õpetajaid ootavad ees ametikortereid. "Kooli omanduses on praegu kümme renoveeritud korterit. Tulijal on vaja võtta kaasa voodilinad, reisipaun ja arvuti, ees ootab kena elamine. Me saame tagada õpetajatele head elamistingimused," lisas Agur.