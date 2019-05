Kohtla-Järvel avatava riigigümnaasiumi direktor Hendrik Agur on võtnud õpetajate otsingul sihikule sellised oma ala tipud nagu ajakirjanik Ainar Ruussaar, kes on juhtinud Eesti rahvusringhäälingut, ning Estonia teatri kauaaegne pealavastaja Neeme Kuningas, kirjutab Põhjarannik.

Uus gümnaasium avab uksed 1. septembril ning selle direktor Hendrik Agur pole teinud saladust, et ei piirdu õpetajate otsingul Ida-Virumaaga. Nii käivad läbirääkimised Neeme Kuningaga, kes viimati töötas Venemaal Krasnojarski riikliku ooperi- ja balletiteatri pealavastajana ja on teinud aastaid sama tööd rahvusooperis Estonia. Kuningal on ka pikaajaline õpetamise kogemus: ta on olnud ooperistuudio õppejõud Tallinnas, Göteborgis, Pekingis ja Helsingis.

Agur kinnitas läbirääkimisi Kuningaga, kuid soovis sellest pikemalt rääkida siis, kui on sõlmitud kindel kokkulepe. Samamoodi kommenteeris ta Ainar Ruussaare võimalikku asumist riigigümnaasiumi õpetajaks, lisades: "Loomulikult oleks tippajakirjaniku lisandumine kooliperre õpilastele suureks võiduks ning ma teen kõik selleks, et nii ka läheks. Tuntud ja tegija ajakirjanik on paljudes valdkondades hinnatud."

Ruussaar, kes on aastaid juhtinud nii uudisteagentuuri BNS kui Eesti Rahvusringhäälingut, on praegu viimaseid nädalaid ametis Postimehe erikorrespondendina, kirjutab Põhjarannik.

"Tunnistan, et olen kohtunud Hendrik Aguriga, aga käsi me ei ole löönud − see tähendaks minu puhul väga suurt elumuutust. Me oleme vahetanud mõtteid, aga täpselt samamoodi olen ma mõtteid vahetanud veel paari riigiameti ja mõne ettevõttega. Minu ees laual on praegu mitu kaarti, aga ma ei ole ühtegi neist valinud," ütles Ruussaar.

Sõltumata sellest, kuidas tulevik kujuneb, soovis kogenud ajakirjanik Agurile tema suures missioonis jõudu.

Eelmisel nädalal toimus esimene kohtumine riigigümnaasiumi tulevaste õpetajatega. "See ei tähenda, et vajaminev personal oleks juba koos. Kaugel sellest. Uute õpetajate otsingud jätkuvad täie hooga nii kohapeal kui kaugemal," tähendas Agur.