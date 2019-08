Hollandis kehtima hakanud burkakeeld laialdast rakendamist ei leia

Uue seaduse kohaselt on keelatud avalikes hoonetes ja ühistranspordis kanda nägu katvat riietust. Selle alla käivad nii osade islamiusuliste naiste rieitusesemed nagu nikaab ja burka, kuid samas ka näiteks mootorrattakiivrid ja suusamaskid. Keelu rikkumise eest on ette nähtud 150 euro suurune trahv, vahendas Politico.

Samas ei kehti samasugune keeld tänaval.

Hetkel paistab, et väga palju trahve sellel teemal välja kirjutama ei hakata, sest nii politsei, haiglad kui ka ühistranspordifirmad on teatanud, et neil pole kavas seda küsimust aktiivselt prioriteetide seas hoida.

Kusjuures transpordifirmad saatsid oma töötajatele reehlite rikkumisi ignoreerida pärast seda, kui politsei oli teatanud, et tegu pole kõrge prioriteediga õigusrikkumisega.

"See tähendab, et seadus ei toimi," nentis ühistranspordifirmade esindaja Pedro Peters ajalehele AD. "politsei ütles meile, et nad ei reageeri sellistele juhtumitele rongides, bussides või metroos poole tunni jooksul, mis tähendab, et meie töö seiskuks. Ühistransporditeenust ei saa katkestada."

Nn burkakeelu avalikes kohtades on praeguseks Euroopas kehtestanud Taani, Prantsusmaa, Belgia, Bulgaaria ja Austria. Saksamaal, Hispaanias ja Šveitsis kehtib osaline burkakeeld nagu Hollandis.