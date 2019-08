Järgmise aastal tuleb 1. september Eesti haridusvaldkonnale teisiti, sest valitsuse kava kohaselt liidetaks kokku erinevad haridus- ja teadusministeeriumi allasutused ja luuakse nende asemele üks suur hariduse amet, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Haridusminister Mailis Repsi sõnul on üks peamisi eesmärke vähendada ametiasutuste töö dubleerimist.

"Ministeerium ja allasutused teevad kohati ühte ja sama asja. Kohati võib-olla on natuke segane, kellel mis vastutus on. Ka allasutused omavahel on dubleerimises - Innovel on omad inimesed, Archimedesel on omad inimesed, noortekeskusel on omad inimesed, aga tihtipeale need programmid, mida rakendatakse, on üsna sarnased," selgitas Reps.

Uue asutuse võimalikuks tegevuskohaks saab varem justiitsministeeriumi käsutuses olnud hoone Tallinnas Tõnismäel.

Milline täpselt saab olema ametiasutuse struktuur, pole veel selge.

Reps lisas, et kui praegu töötab ministeeriumis ja selle allasutustes 700 inimest, siis asutusi liites vaadatakse ka personalivajadus üle.

"Sellist suurt koondamislainet esimeses ringis kindlasti ei tule, aga vaadatakse tasapisi - võib-olla 600-700 inimest on veidi palju," ütles minister.

Ametite koondamine ootab ees ka maa- ja planeeringute valdkonda, transporti, keskkonna- ja põllumajandusasutusi. Riigihalduse minister Jaak Aab ütleb, et keskvalitsuse töötajate ja ametnike arv väheneb ning seda ka ameteid kokku liites.

Samas konkreetsed plaanid töötajaskonna vähendamise kohta teeb tema sõnul iga ministeerium ise.

"Ma ei usu, et see on väga massiline. Tegelikult teatud töökohad on meil täitmata lausa. Ja võib-olla selgub selle käigus, et mõni tööülesanne või sektor on hoopis vähe mehitatud. Aga üldplaanis kindlasti väheneb töötajate arv," ütles Aab.

Transpordi valdkonna asutused on plaanis liita kaheks suuremaks ametiks - üks tegeleks transpordi investeeringute ja planeerimisega, teine järelevalvega.

Maanteeameti peadirektor Priit Sauk ütleb, et see on mõistlik plaan, mille kasu ei tuleks otsida väiksemast ametnike arvust.

"Säästukohad ja võidud saavutatakse läbi sellise ühtse investeeringute planeerimise, et tehtaks mõistlikke otsuseid, kas osta parvlaevad või ehitada Saaremaale püsiühendus või millised rongid, millised bussid. Ma arvan, et seal on ühiskonnale oluliselt suurem võit, kui viie või kümne inimese kokkuhoid," rääkis Sauk.

Aabi sõnul asuvad ministeeriumid tema ettepanekuid nüüd analüüsima ja tulevad selle pinnalt välja omapoolse asutuste liitmise plaaniga. Seejärel saab valitsus otsustada edasised sammud.