Jaapan eemaldab Lõuna-Korea eelisseisundis kaubanduspartnerite seast

Jaapan teatas reedel, et eemaldab Lõuna-Korea riigi eelisseisundis kaubanduspartnerite "valgest nimekirjast" sammuna, mille astumise korral on Soul ähvardanud tõsiste tagajärgedega kahe riigi julgeolekukoostööle.

Jaapani kaubandusminister teatas Tokyo järjekordsest sammust Souliga puhkenud tülis, mille käigus Jaapan on kehtestanud piirangud tehnoloogiaekspordile Lõuna-Koreasse.

"Valitsus kiitis täna kabinetiistungil heaks ekspordikontrolliseaduse ülevaatamise ... Lõuna-Korea, ainus Aasia riik nimekirjas, eemaldatakse sellest," ütles Hiroshige Seko ajakirjanikele.

Soulilt eelisseisundis kaubanduspartneri staatuse äravõtmine jõustub ilmselt hiljem augustis.

"Tahan teha selgeks, et see ei ole ekspordiembargo," lausus Jaapani kaubandusminister. "Me usume, et Lõuna-Korea suhtes erikohtlemise lõpetamine ei mõjuta globaalset tarneahelat ega too kaasa negatiivseid mõjusid Jaapani firmadele."

Lõuna-Korea välisminister Kang Kyung-wha hoiatas neljapäeval kohtumisel oma Jaapani ametivenna Taro Konoga teda, et Souli eemaldamine "valgest nimekirjast" seab ohtu kahe riigi sõjaliste luureandmete jagamise lepingu pikendamise.

Kahe USA liitlasriigi suhted on langenud madalseisu pärast mitut Lõuna-Koreas langetatud kohtuotsust, mis käsivad Jaapani firmadel maksta sõjaaegse sunnitöö eest lõunakorealastest ohvritele hüvitist.

Tokyo hinnangul lahendati kompensatsiooniküsimus lepinguga, millega 1965. aastal riikide suhted normaliseeriti.

Jaapani ja Lõuna-Korea suhteid pingestab aastatel 1910-1945 Korea poolsaarel kestnud Jaapani okupatsiooni pärand.