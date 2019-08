Praegu hoiab pikalt veninud kohtuvaidlus 5G võrgu väljaehitamist kinni. Nimelt vaidlustas Levikom majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi sageduslubade konkursi otsuse, sest nende hinnangul pole aus, et vaid kolm mobiilsideoperaatorit saaksid õiguse 5G-d pakkuda. Praegu oodatakse kohtuotsust ning tööd on peatunud. Tele2 pakub aga samal ajal välja hoopis kolme operaatoriga ühisvõrgu loomist. Tele2 tehnoloogiaüksuse juht Tanel Sarri sõnul on selline idee juba mujal maailmas rakendust leidnud ning selles on palju positiivset.

"Selle eelis oleks kindlasti see, et võrk saaks ehitatud kiiremini, võrgu ehitamine on kõigile soodsam ja kliendile jõuab see teenus kiiremini ja usun, et see saab olema kvaliteetne võrk, kus kõigil on võrdne võimalus minna sisse," ütles Sarri ERR-ile.

"Kui vaadata neid TJA (tehnilise järelevalve ameti - toim) teste ja tulemusi, siis kõik operaatorid tagavad tänaseks võrdse võrgu. Lihtsalt selleks, et võrdset võrku ehitada, ei ole vaja ehitada tingimata kolme eraldi võrku, vaid piisab ühest väga heast võrgust, kus tagada Eestile parim võimalus," tõi Sarri välja.

Telia on huvitatud

Telia Eesti tehnoloogiajuht Andre Visse tunnistas, et ka Telia on asjast huvitatud, kuid samas piirduks see huvi vaid ühise ehitusega.

"Kui me räägime aktiivvõrgust, siis kõigil tänastel operaatoritel on erinevad seadmed, erinevad seadmetootjad ja igaüks tegelikult planeerib ikkagi oma võrku lähtuvalt enda kliendibaasist, enda kliendibaasi ootustest ja vajadustest ning seal ilmselt ühist võrguplaneerimist on keerulisem teha," sõnas Visse.

"Passiivse infrastruktuuri poole peal, kui me räägimegi mastidest, mastide jagamisest, optikavõrgust kuni mastideni ja kõigi nende seadmeruumidega, mis sellega seotud on, siis on see koostöö kindlasti tõenäolisem," lausus ta.

Elisa on vastu

Elisa Tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli ütles aga, et selline mõte ennast ära ei tasu. Tema sõnul ei ole 5G ühisvõrgu rajamine nii lihtsasti teostatav ning Eestis peaks vaatama selle puhul mitmeid aspekte.

"Üks on see Eesti suurus, sest praegu on tehtud maailmas ühisvõrke seal, kus on lahendatud väga hajeasutusega probleeme, näiteks kui Soomes minna sinna Lapimaa poole," ütles Polli.

"Meil ei ole nii suurt territooriumit, mida ühelt poolt oleks vaja katta ja teiselt poolt on ka see, et meil on igal operaatoril oma võrgupartnerid ja võrk on operaatori konkurentsieelis, nii et kui see ühisvõrk rajada, siis see ei ole nii üks-ühele ja need võrdlused ei ole nii lihtsad. Sarnaselt ei ole meil ka laevaliikluses ühte operaatorit, kes rendiksid ühte laeva, vaid igaühel on oma laevad, oma nišid ja eelised," lisas ta.

5G võrgu suurim probleem

ERR-i tootmistehnoloogia arendusjuht Vytautas Martinonis ütles, et endiselt pole teada, kas 5G võrk end kõiki plusse ja miinuseid arvestades ära tasub. Ühise võrgu loomise ideest on ta aga pigem positiivselt meelestatud.

"Sellel ideel on loogiliselt võttes jumet, et kuna see tehnoloogia on nii värske ja uus, küll on pikka aega tegeletud, aga küsimusi on ikkagi palju üleval, siis üheskoos oleks kindlasti lihtsam teha neid otsuseid, tehnilisi lahendusi välja töötada ja kõiki seadmeid ka installeerida," ütles ta.

Martinonis tõi välja 5G võrgu suurima probleemi, milleks on kõrgematel raadiosagedustel levi vähenemine.

"5G puhul ilmselt kõige suurem efekt saavutatakse linnades ja tiheasutustatud alades, kus on see võrk hästi tihedalt võimalik välja ehitada. Maapiirkondadega on keerulisem ja seal tuleb pöörduda lähemale 4G sagedusaladele. Samas plusspool on muidugi see, et on välja arvutatud, et umbes ühe andmeühiku kohta on energiakulu kümme korda väiksem kui 4G võrgul," sõnas Martinonis.