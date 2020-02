Katri Raigi sõnul teatas prokuratuur talle neljapäeval, et kuna Levikom Eesti OÜ avaldus ei ole põhjendatud, siis tema vastu kriminaalasja ei algatata.

"Ma ei teinud midagi ebaseaduslikku," lausus Raik.

Riigiprokuratuuri nõunik Olja Kivistik kinnitas ERR-i venekeelsele portaalile, et Raigi edastatud teave on õige.

"Prokuratuuri hinnangul ei sisalda kaebus viiteid sellele, et riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni 16. jaanuari 2020 protokoll oleks võltsitud. Samuti pole mingeid andmeid selle kohta, et Raik oleks kaubelnud mõjuvõimuga," lausus Kivistik.

Ta lisas, et kriminaalasi on oma olemuselt kõige tõsisem isikuvabaduse riive ja selle algatamine peab olema väga põhjendatud. Üksnes kuriteotunnuste otsimiseks kriminaalasja algatada ei saa.

Korruptsioonivastase erikomisjoni 16. jaanuari istungil arutati Levikomi soovil 5G sageduslubade konkursi ümber toimuvat. Lisaks komisjoni liikmetele osalesid istungil majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Siim Sikkut, sideosakonna juhataja Tõnu Nirk ning tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti peadirektor Kaur Kajak.

Levikomi hinnangul on aga istungi avalikku protokolli valikuliselt toimetatud ning selles ei ole avaldatud tegelikke istungi sõnavõtte ning meelevaldselt on moonutatud sõnastusi või jäetud olulised sõnavõtud üldse välja.

Raik ütles eelmisel nädalal ERR-ile, et ta ei saa aru, kust pärinevad Levikomi väited, sest ettevõtte esindajad istungil ei osalenud.

Levikom on 5G sageduslubade konkursi tingimusi vaidlustades jõudnud välja riigikohtusse, haldus- ja ringkonnakohus on kohtuvaidluses õiguse andnud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile, kes on konkursi korraldaja. Riigikohtus registreeriti Levikomi kaebus 10. jaanuaril. Kohtuasja jätkumine tähendab, et 5G konkurss on seisma pandud ning praegu pole teada, millal sellega edasi minnakse.

Haldus- ja ringkonnakohtus oli peamiseks küsimuseks, kas määrusega kolme sagedusloa väljaandmine nelja asemel riivab ettevõtlusvabadust ning kas see on õiguspärane. Levikomi argument on olnud, et konkursi läbiviimise määrus on valesti koostatud ning 5G loa mängitakse sagedusriba kolmeks jagamisega kolme suure mobiiloperaatori – Telia, Elisa ja Tele2 – kätte.