President Donald Trump ütles teisipäeval pärast oma otsust USA väed Süüria piirialalt ära viia, mis näis andvat Türgile rohelise tule seal tegutsevate kurdide ründamiseks, et Washington ei ole kurde hüljanud.

"Me võime olla Süüriast lahkumise protsessis, kuid me ei ole mingilgi viisil hüljanud kurde, kes on erilised inimesed ja imelised võitlejad," kirjutas president Twitteris.

Trump rõhutas, et Washingtonil on oma NATO-liitlase ja kaubanduspartneri Türgiga tähtsad suhted.

Ühendriikide riigipea kordas ka oma esmaspäevast ähvardust, et "igasugune sundimata või mittevajalik sõjategevus Türgi poolt" tooks kaasa hävitavad tagajärjed riigi majandusele.

Trump pidas pühapäeval Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoganiga telefonivestluse ning andis seejärel USA üksustele korralduse lahkuda Türgi piirilt Süüriaga.

See vallandas Ühendriikides pahameeletormi, mille järel on Trump asunud oma sammu õigustama.

USA kaitseministeerium on teatanud, et ei toeta Türgi sõjalist pealetungi Põhja-Süürias, ja on hoiatanud selle võimalike tagajärgede eest.

Ühendriikide otsusele Türgi survele järele anda eelnesid kahe riigi pikad läbirääkimised ja kokkulepe turvatsooni loomiseks Põhja-Süürias.

Ankara tahab luua Süüria-Türgi piirile puhverala, mis hoiaks kurdi üksused piirist eemal ning lubaks kuni kahel miljonil süüria põgenikul kodumaale naasta.

Oktay: Türgi Süüria pealetungi asjus tehtud ähvardustele ei allu

Ankara ei kavatse tema Süüria-pealetungi asjus ähvardustele alluda, ütles Türgi asepresident vastuseks USA presidendi Donald Trumpi hoiatusele.

Fuat Oktay lausus teisipäeval kõnes, et Türgi kavatseb sõdida üle piiri Süürias asuvate kurdi võitlejatega ning luua ala, mis lubab tal sinna süüria põgenikke asustada.

"Mis Türgi julgeolekut puudutab, siis määrame me oma tee ja piirid ise," ütles Oktay.

Asepresident ütles seda päev pärast Trumpi ähvardust hävitada Türgi majandus, kui Ankara oma pealetungiga liiga kaugele läheb.

Türgi on lõpetanud ettevalmistused Süüriasse tungimiseks

Türgi on lõpetanud ettevalmistused pealetungiks Põhja-Süüriasse, teatas teisipäeval kaitseministeerium.

"Kõik ettevalmistused operatsiooniks on valmis," teatas Türgi kaitseministeerium teisipäeval Twitteris. Mõni tund varem olid USA sõdurid piirialalt lahkunud.

Süüria minister: Damaskus on nõus kurde uuesti enda hõlma alla võtma

Süüria režiim on valmis võtma süüria kurdid tagasi enda hõlma alla, teatas Damaskus teisipäeval pärast USA teadaannet, et ta ei takista Türgi pealetungi kurdivõitlejatele Süüria põhjaosas.

"Kaitseme kogu Süüria ala ning ei aktsepteeri Süüria pinnal ühtegi okupatsiooni," ütles Süüria asevälisminister Faisal Mekdad lehele Al-Watan.

Ametniku sõnul heitis Washington kurdide rühmitused kõrvale. "Riik võtab vastu kõik oma lapsed ning Damaskus lahendab kõik Süüria probleemid positiivsel moel vägivalda kasutamata," lausus Mekdad. Samas tõotas ta, et Süüria valitsusväed vallutavad tagasi kogu riigi territooriumi.

"Soovitame õigelt teelt kõrvale kaldunutel naasta riigi juurde, sest riik on nende lõplik saatus," lausus asevälisminister ning ärgitas kurde režiimiga ära leppima.

Süüria kaheksa-aastase sõja alguses kinnistasid kurdid kontrolli Süüria kirdeosa üle ning rajasid oma autonoomsed institutsioonid. Kui äärmusrühmitus ISIS 2014. aastal piirkonda tungis, siis osutasid kurdid vastupanu ning neist sai USA koalitsiooni peamine sõjaline partner Süürias.

Damaskus kurdide omavalitsust ei tunnusta ning soovib kurdide aladel taastada keskvõimu institutsioonid.

Iraan on vastu Türgi sõjaoperatsioonile Süürias

Teheran on vastu Türgi sõjalisele operatsioonile Süürias, ütles Iraani välisminister Mohammad Javad Zarif telefonikõnes oma Türgi ametivennale Mevlüt Cavusoglule.

"Zarif väljendas vastuseisu sõjalisele sammule, ärgitas austama Süüria territoriaalset terviklikkust ja riiklikku suveräänsust ning rõhutas vajadust võidelda terrorismiga ning rajada Süürias stabiilsust ja julgeolekut," ütles Zarif tema ministeeriumi avaldatud teates.

Zarif ütles telefonikõnes Cavusoglule: "(Adana leping) on parim lähenemine Süüria ja Türgi ning nende muredega tegelemise jaoks."

Damaskus ja Ankara sõlmisid Adana leppe 1998. aastal. Eesmärk oli maandada pingeid, mis lähtusid Türgi ähvardusest rünnata Süüriat, kui ta ei viska oma pinnalt välja Türgi kurdimässuliste juhti Abdullah Öcalani.

Cavusoglu vastas Zarifile, et Türgi sõjaline operatsioon Kirde-Süürias saab olema ajutine, lisas Iraani välisministeerium avalduses.

Kreml: USA ei ole Venemaad väe Kirde-Süüriast äraviimisest teavitanud

USA ei teavitanud Venemaad oma vägede Kirde-Süüriast äraviimisest, ütles Kremli pressisekretär Dmitri Peskov teisipäeval.

Ajakirjanikud küsisid pressibriifingul Peskovilt, kas Washington teavitas Moskvat vägede äraviimisest enne, kui teatas sellest avalikult.

"Ei, ei teavitanud kedagi," kostis Peskov.

Tema sõnutsi ei ole ka selge, millised üksused ja millises mahus sealt ära viiakse.

"Te teate, et on olnud mitmesuguseid avaldusi vägede äraviimiselt maailma eri otstest, mis ei saanud hiljem kinnitust, seepärast me seirame olukorda väga tähelepanelikult," ütles Peskov.