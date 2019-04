Viru ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Jelena Filippova kinnitas ERR-ile, et nimetatud teema puhul on faktide kontrollimiseks alustatud kriminaalmenetlust lähtudes karistusseadustiku sättest, mis käsitleb kehalist väärkohtlemist.

"Kinnitame, et täna õhtul alustasid politsei ja prokuratuur Eesti Ekspressi perevägivalla loo ja meedias avaldatu kontrollimiseks kriminaalmenetluse kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel," teatas Filippova.

Menetlust juhib Viru ringkonnaprokuratuur ja viib läbi Ida prefektuur.

Justiitsminister Raivo Aeg teatas enne "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et Kuusiku suhtes on kriminaalmenetlus alustatud.

"Kuna tegemist on avalikest allikatest ikkagi niivõrd tõsise ja ränga süüdistusega, siis minule teadaolevalt on praeguseks hetkeks ka kriminaalmenetlus alustatud, et neid fakte kontrollida ja kas nad siis peavad paika või ei pea. Viru ringkonnaprokuratuur seda menetlust juhib ja Ida prefektuur viib läbi," ütles Aeg.

Karin Kuusik: Marti ei ole minu vastu mingit vägivalda tarvitanud

Esmaspäeva õhtul saabus ERR-ile Karin Kuusiku e-kiri. Kirja saatja ütleb, et tema eksabikaasa Marti Kuusiku ja tema pere vastu on algatatud laimukampaania.

"Olen äärmiselt häiritud minu ja minu eksabikaasa vastu algatatud laimukampaaniast. Eriti alatu on, et tahes rünnata Martit, rünnatakse kogu meie perekonda, kaasa arvatud meie kaht alaealist last, kes on räigest rünnakust oma isa vastu endast väljas," seisab kirjas.

"Olen ajakirjanikele varem kinnitanud ja kinnitan ka nüüd, et Marti ei ole minu vastu mingit vägivalda tarvitanud. Minu kaks käeluumurdu on olnud õnnetusjuhtumid, milles Martil puudub vähimgi roll. Lisaks anonüümsele laimule on Eesti Ekspressi artiklis mitmeid valeväiteid, näiteks ei vasta tõele nende kirjeldus meie kinnisvaratehingutest."

Kirjas rõhutatakse, et kuigi Karin ja Marti Kuusiku abieludes on olnud keerulisi aegu, ei ole viimane olnud vägivaldne.

"Ajakirjanikud, jätke meie pere rahule ja lõpetage laimu levitamine, vastasel juhul kaalume Martiga pöördumist kohtu poole enda ja oma pere kaitseks," seisab kirjas.