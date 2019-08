NYT muutis pärast tagasisidet pealkirja Trumpi-kriitilisemaks

Artikkel rääkis president Donald Trumpi esmaspäevasest pöördumisest, mis oli ajendatud nädalavahetusel aset leidnud massitulistamistest El Pasos ja Daytonis, vahendavad Hill, Guardian ja Fox News.

Artikli esialgseks pealkirjaks oli "Trump Urges Unity Vs. Racism" ehk "Trump kutsus üles ühtsusele rassismi vastu" ning see viitas presidendi lausetele, mille kohaselt peab USA rahvas mõistma ühehäälselt hukka rassismi, fanatismi ja valgete ülemvõimu. See omakorda tulenes asjaolust, et El Paso massitulistaja oli avaldanud enne rünnakut rassistliku ja ladinaameeriklaste vastu suunatud manifesti ning võimud uurivad juhtunud kui vihakuritegu ja siseriiklikku terroriakti.

Paljudele Trumpi-kriitikutele, sealhulgas ka mõnedele Demokraatliku Partei poliitikutele ning mõnedele ajalehe enda töötajatele, New York Timesi pealkiri aga ei meeldinud, sest nende hinnangul jättis see piisava tähelepanuta Trumpi enda varasema retoorika ja selle väidetava mõju ning ka selle, et president jättis oma pöördumises kõrvale vajaduse oluliselt suuremaks relvakontrolliks. Mõnede arvajate meelest toetas pealkiri ka Trumpi väiteid, justkui tegeleksid need, kes tema retoorikat kritiseerivad, vaid päevapoliitikaga.

New York Times võttis kriitikat ja survet kuulda ning muutis artikli pealkirja. Uueks pealkirjaks sai "Assailing hate, but not guns", mida saaks tõlkida kui "Rünnates viha, kuid mitte relvi".

New York Timesi tegevtoimetaja Dean Baquet kommenteeris hiljem Daily Beastile, et esialgne esikülje pealkiri oli halb ning seda muudeti üsna kiirelt. "See oli kirjutatud tähtaega silmas pidades ning kui see heakskiiduks ringile läks, nägime me kõik, et see on halb pealkiri ja seda muudeti üsna kiirelt," selgitas ta.

"Ma saan aru, mis mured inimestel on. Pealkirjadel on kaal. Kuid ma loodan, et nad loevad ka artiklit, mis minu meelest oli tugev," lausus Baquet.

Kolmapäeval kritiseeris New York Timesi omakorda president Trump, kes hurjutas väljaannet survele allumise eest. Riigipea hinnangul oli esialgne pealkiri täiesti korrektne, kuid seda muudeti pärast seda, kui "vasakäärmuslastest demokraadid täiesti hulluks läksid".

