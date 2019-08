Hoolimata kahest ohvritega tulistamisest USA jaehiiu Walmart poodides vähem kui nädala jooksul, on ettevõte lubanud jätkata relvade ja laskemoona müümist.

Laupäeval lasi automaadiga relvastatud mees Texase osariigis El Pasos rahvast tulvil Walmarti kaubamajas maha 20 ja vigastas 26 inimest. Neli päeva varem lasi üks rahulolematu töötaja Mississippis maha kaks oma kolleegi ja vigastas sündmuskohale tulnud politseinikku.

"Oleme pühendunud oma partnerite, klientide ja kogu El Paso kogukonna toetamisele," ütles firma pressiesindaja Randy Hargrove.

El Paso tulistamise järel ütles Walmarti tegevjuht Doug McMillon Instagramis, et ei suuda uskuda, et nädala jooksul leidis poodides aset kaks tulistamist.

"Minu süda valutab El Paso kogukonna pärast, eriti partnerite ja klientide pärast poes 2201 ja ohvrite perede pärast," kirjutas ta. "Ma palvetan nende nimel ja loodan, et te ühinete minuga."

Walmarti asutaja Sam Walton armastas relvasid sellisel määral, et USA relvatootja Remington nimetas ühe oma jahipüssidest tema järgi. Jaehiid rõhutab aga, et selle sihtrühm on täpsuslaskurid ja jahimehed.

Walmarti relvapoliitika on aastate jooksul muutunud, näiteks 1993. aastal lõpetas see käsirelvade müügi.

Poolautomaatsete relvade müügi lõpetas firma 2015. aastal ja pärast 17 ohvriga koolitulistamist Florida osariigis Parklandis 2018. aastal tõstis Walmart relvade ja laskemoona müügiea 21. eluaastani.

"Walmart läheb föderaalseadustest kaugemale ja nõuab, et kõik kliendid läbiks taustakontrolli enne tulirelva ostmist," ütles Hargrove.

Ta ütles ka, et kõik uued töötajad peavad läbima relvakoolituse, mida nad peavad seejärel aastas kolm korda arvutis kordama.

Kuivõrd Walmart on suurim jaekett Ühendriikides, on see pälvinud relvamüügi jätkamise pärast aga kriitikat. Kui firma Twitteris El Paso tulistamise pärast šokki väljendas, vastasid paljud kasutajad sõnumiga "Lõpetage relvade müümine."