Itaalia senat lükkas usaldushääletuse arutelu edasi

Siseminister Salvini rändevastane Põhjaliiga loobus läinud nädalal toetamast valitsuskoalitsiooni, kuhu nad ise kuulusid. Enamik endiste koalitsioonipartnerite -- Viie Tähe Liikumise (M5S) ja vasaktsentristliku Demokraatliku Partei (PD) -- senaatoritest tõrjusid tema ettepaneku.

Selle asemel kiitsid seadusandjad heaks M5S-PD ettepaneku korraldada järgmine nädal arutelu, kus Conte senati ees üles astuks.

Senaatorid kutsuti puhkuselt istungile, kui poliitilised jõud ei suutnud jõuda esmaspäeval kokkuleppele Salvini nõutud hääletuse ajakavas.

Salvini lükkas teisipäevase debati käima täispöördega, pakkudes M5S-ile toetust võtmetähtsusega parlamendireformi küsimuses, kuigi oli läinud nädalal deklareerinud, et ei saa enam nendega koos töötada. Vastutasuks soovis ta eliidivastase M5S-i toetust oma ennetähtaegsete valimiste üleskutsele, hoolimata Põhjaliiga taandumisest sellest üha kohmakamaks muutuvast liidust.

Kuni valitsus on endiselt paigas, otsustab senat, kas algatada umbusaldushääletus Conte 14 kuud töötanud valitsuse suhtes. Conte ise on sõltumatu, kelle mullu kiitsid heaks nii asepeaminister Salvini kui M5S-i liider Luigi Di Maio.

Kui Salvinile sai selgeks, et usaldushääletuse üleskutsele pole palju poolehoidu loota, pakkus ta teisipäeval välja, et toetab M5S-i ettepanekut vähendada seadusandjate arvu 950 liikmelt 605 liikmele.

"Hääletagem parlamendiliikmete arvu kärpimise poolt 345 võrra ning siis korraldagem kohe valimised," ütles Salvini lärmakale senatile.

Di Maio, kes ise senaator ei ole, tervitas Salvini toetust M5S-i reformile, kuid märkis, et valimiste üle otsustab president Sergio Mattarella. "Riik on oodanud aastaid. Järgmisel nädalal kärbime 345 parlamendiliiget," kirjutas Di Maio Facebookis. "Ma olen endiselt mures miljonite Itaalia perede ja võimaliku käibemaksu tõusu ohu pärast," lisas ta.

M5S, PD ja teised parteid on pidanud läbirääkimisi üleminekuvalitsuse moodustamise üle, et läbi viia parlamendireform ja võtta vastu järgmise aasta eelarve, et vältida sellega käibemaksu automaatset tõusu, mis annaks rängima hoobi vähekindlustatutele.

Di Maio kommenteeris ka Salvini sõnu, kes oli parlamendidebati ajal nimetanud oma endist poliitilist partnerit sõbraks.

"Sõprus on tõsine asi, see on elu põhiväärtus, erakordne. Ja mis kõige tähtsam, tõelised sõbrad on alati lojaalsed," märkis Di Maio.

Salvini soovis hääletust Conte valitsuse üle juba kolmapäeval ja valimisi oktoobris, et lõigata kasu arvamusuuringutest, mille kohaselt koguks Põhjaliiga neil 36-38 protsenti häältest.

Nende kahe erakonna edu on olnud heitlik alates valitsuse moodustamisest pärast seda, kui M5S kogus valimistel 32 ja Põhjaliiga 17 protsenti häältest. Tänavu mais toimunud Euroopa Parlamendi valimistel toetas Põhjaliigat 34 protsenti hääletanuist ehk kaks korda rohkem kui M5S-i.

PD liider Matteo Renzi, kes oli peaminister aastail 2014-16, hoiatas teisipäeval, et ennetähtaegsed valimised oleksid katastroof ja viiksid Itaalia majanduse langusse.

"Seadusandjad peavad täna ütlema, et Salvini on vähemus," lausus Renzi enne debati algust, pakkudes, et isegi Põhjaliiga liidrid on üllatunud, kui halvas valguses on kriis nad paljastanud. "Meil on võimalus pöörata uus lehekülg," ütles ta, pakkudes M5S-ile uut koalitsiooni.

Nii PD kui M5S on lõhenenud ses osas, kas luua improviseeritud allianss, mille taolisest PD mulluste maikuiste valimiste järel keeldunud oli.

Salvini otsib samuti liitlasi nii senatis kui võimalike valimiste jaoks, olles võtnud sihikule endise peaministri Silvio Berlusconi Forza Italia ja Giorgia Meloni postfašistliku Itaalia Vennad. Nende erakondade toest jääb Salvinile senatis paraku väheks.