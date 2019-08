M5S ja vasaktsentristid leppisid kokku, et Itaalia peaministriks jääb Conte

Senine valitsuskoalitsioon M5S-i ja siseminister Matteo Salvini Liiga vahel kukkus käesoleval kuul kokku, kui head reitingut kasutada soovinud Salvini algatas valitsuskriisi eesmärgiga kutsuda esile ennetähtaegsed valimised. Nende asemel on aga vägagi võimalik, et Salvini senine koalitsioonipartner M5S sõlmib hoopis võimuleppe Demokraatliku Partei ja ehk ka väiksemate jõududega ning erakorralised valimised jäävad ära, vahendas Reuters.

Samas ähvardasid need võimukõnelused kokku kukkuda, kui kolmapäeval selgus, et kuidagi ei jõuta üksmeelele selles, kes peaks olema peaminister. See küsimus on aga nüüd vähemalt praeguse seisuga lahendatud. Senise valitsuse peaministriks sai Conte kui kompromisskandidaat kahe tugeva partei valitsuses ning nende parteide juhtidest - Salvinist ja Luigi Di Maiost - said asepeaministrid. Samas oli varasema poliitilise kogemuseta õigusteaduse professor Conte siiski lähedasem M5S-iga, sest viimane oli teda enne valimisi esitlenud kui oma kandidaati avaliku halduse ministri ametikohale. Ametlikult on Conte endiselt parteitu.

Pigem vasakpopulistlikuks peetud M5S-i ja vasaktsentristliku Demokraatliku Partei võimalik kokkulepe on hetkel siiski veel habras, sest kaks parteid on seni olnud teineteise selged rivaalid ning läbirääkimised võivad endiselt luhtuda mingi muu küsimuse tõttu.

Demokraatliku Partei juht Nicola Zingaretti on aga praeguseks saanud erakonnalt ametliku heakskiidu asuda koalitsiooni M5S-iga ning leppida Conte kui peaministriga.

Conte kasuks räägib muuhulgas ka see, et ta on osutunud rahva seas isiklikult populaarseks. Arvamusküsitluste kohaselt on ta riigis praegu populaarsuselt teine poliitik president Sergio Mattarella järel ehk koht kõrgemal kui valitsuskriisi algatanud Salvini.

President Mattarella, kes omab Itaalia põhiseaduse kohaselt väga tugevaid volitusi, ootab nüüd parteidelt teateid võimuleppe sõlmimise kohta. Vastasel juhul kuulutab ta välja tõenäoliselt oktoobris toimuvad erakorralised valimised.

Conte võimalik jätkamine on mõnevõrra rahustanud finantsturge ning senine peaminister on saanud ka toetust välismaalt. Näiteks teatas USA president Donald Trump Twitteris, et Conte näol "on tegu väga andeka mehega, kes loodetavasti jääb peaministriks".

Muuhulgas oli Conte allikate sõnul ainus riigijuht, kes suhtus kuidagi positiivselt Trumpi plaani kutsuda Venemaa tagasi G7 juurde. Samas pole Conte näol tegu niivõrd Kremli-sõbraliku poliitikuga kui Salvini, kelle erakonna skandaal seoses väidetava rahastusega Venemaalt on ka peaministrit ärritanud.