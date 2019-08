Kahe erakonna kokkuleppele sillutas tee Demokraatliku Partei (PD) otsus leppida sellega, et peaministrina jätkab parteitu, kui M5S-iga lähedalt seotud Giuseppe Conte, vahendasid Reuters ja BBC.

Seega tõi ise peaministriks soovinud Salvini poolt algatatud manööver kaasa selle, et erakorraliste valimiste ja suurema võimu asemel, tuleb tema parteil leppida hoopis kohaga opositsioonis. Samas on analüütikud märkinud, et võimalus opositsioonis olla võib pikas perspektiivis Salvini reitingut veelgi tõsta.

Samas on oluline meeles pidada, et hetkel on Salvini ise arvamusküsitluste kohaselt Itaalia populaarsuselt kolmas poliitik president Sergio Mattarella ja peaminister Conte järel. Eriti märkimisväärne on just juuraprofessor Conte populaarsus, kel polnud enne peaministriks saamist mingit erilist poliitilist töökogemust.

Demokraatliku Partei juht Nicola Zingaretti ütles kolmapäeval, et eesmärgiks on, et uus valitsus tegutseks järgmiste valimisteni, mis toimuvad 2023. aastal.

Neljapäeval oli president Mattarellal kohtumine Contega ning viimane sai riigipealt mandaadi asuda uut valitsust moodustama.

Presidendi juurde naaseb Conte juba siis, kui tal on esitamiseks valmis nimekiri võimalikest ministritest. Selleks kulub mõni päev ning kui Mattarellale kõik kandidaadid sobivad, võivad uue valitsuse liikmed ametivandeid anda juba järgmisel nädalal. Pärast seda ootavad ees usaldushääletused parlamendi mõlemas kojas.

Uue koalitsiooni moodustamine võib endiselt läbi kukkuda, kui tekib tõsine vaidlus valitsusprogrammi või ministrikohtade pärast. M5S-i ja PD näol on tegu pikaaegsete rivaalidega ning mõlemas erakonnas on koalitsiooni suhtes skeptilisi liikmeid.

Probleeme võib tekitada ka M5S-i juhi Luigi Di Maio lubadus korraldada erakonna liikmete seas e-hääletus uue koalitsiooni asjus. Arvamusküsitluste kohaselt saab nädalavahetusel toimuv e-hääletus olema väga tasavägine, sest paljud M5S-i liikmed näevad PD-is endiselt korrumpeerunud peavooluparteid, kelle vastu omal ajal võitluse asuti.

Seega palju oleneb ka sellest, kuidas e-hääletuse küsimus sõnastatakse ning milliseks kujuneb enne hääletust avalikustatud valitsusprogramm.