President Sergio Mattarella palus tal edasiste konsultatsioonide ajaks jätkata ajutise valitsuse juhina, ütlesid ametnikud.

"Ma lõpetan selle valitsuskogemuse siin," lausus ta oma pea tunnipikkuse kõne lõpetuseks, lubades teavitada teisipäeva õhtul oma otsusest president Sergio Mattarellat.

"On vastutustundetu valitsuskriisi algatada," ütles Conte seoses Salvini katsetega valitsus kukutada ja ennetähtaegsete valimistega ise peaministriks saada.

"See näitab isiklike ja partei huvide esiplaanile seadmist," iseloomustas Conte 14 kuud võimul olnud rändevastase Põhjaliiga ja eliidivastase Viie Tähe Liikumise (M5S) liidu lõppu.

Salvini loobus koalitsiooni toetamast 8. augustil, tõugates euroala suuruselt kolmanda majandusega riigi poliitilisse kriisi.

Kui Conte oli teatanud oma tagasiastumisest, nähvas Salvini tagasi: "Tänan, lõpuks ometi, ma teeksin seda jälle."

"Salvini rikkus pühalikku tõotust, mille ta andis, kui valitsus alustas. Et erimeelsuste korral tuleb neid arutada heas usus ja lojaalse koostööga," lausus Conte Põhjaliiga senaatorite hõigete ja sisina saatel.

"Võimaldada kodanikel hääletada on demokraatia tuum, paluda neil hääletada igal aastal on vastutustundetu," lisas peaminister.

"Ma kuulsin, kuidas kutsusite üles andma teile täielik võim ning ärgitasite rahvahulki piazzadel teie toetuseks meelt avaldama. See teeb mulle muret," märkis Conte.

Itaalia diktaator Benito Mussolin haaras 1922. aastal nõndanimetatud täieliku võimu, et valitseda riiki oma suva järgi.

"Me ei vaja täielikku võimu, vaid liidreid, kes tunnetavad institutsioone," märkis Conte.

President Mattarellal seisavad nüüd ees konsultatsioonid erakondadega, kus laual on mitmed valikud -- ennetähtaegsed valimised, uus koalitsioon ilma valimisteta ning ebatõenäolise variandina ka praeguse valitsuse jätkamine.

Salvini ütles varem Radio 24-le, et teised erakonnad kardavad valimisi. "Mis mõte on valitsusel, kus kõik on Salvini vastu? Valitsus peab olema tugev, et tegutseda."

Põhjaliiga on viimastes arvamusküsitlustes ülekaalukalt Itaalia populaarseim erakond.

Kui 2018. aasta märtsis peetud viimastel üldvalimistel kogus M5S 34 protsenti häältest Põhjaliiga 17 protsendi vastu, siis praegu on toetusnumbrid vastupidised.

Mais peetud Euroopa Parlamendi valimistel kogus Põhjaliiga Itaalias 34 protsenti häältest M5S-i 17 vastu.

"Liiga ja M5S-i visioonides on liiga kaua lõhe valitsenud, seda eriti riigi jaoks põhimõttelistes küsimustes," teatas Põhjaliiga läinud nädalal avalduses.

Uuringutest lähtuvalt võiks Põhjaliiga moodustada valitsuse rände- ja LGBT-vastase parteiga Itaalia Vennad ja võimalik, et ka Silvio Berlusconi paremtsentristliku Forza Italiaga.

Kuid on võimalik ka variant, et tema rivaalid jätavad kõrvale oma erimeelsused ja moodustavad liidu, mis võib Salvini plaani kraavi lükata. Juttu on olnud muu hulgas M5S-i ja Demokraatliku Partei (PD) alliansist.

PD-M5S koalitsioon võiks anda Salvini soovitule vastupidise tulemuse ehk ta võib jääda valitsusest sootuks välja, selle asemel, et üksi valitseda.

Mõnede analüütikute hinnangul võib Conte jääda sel juhul ka peaministriks.

M5S-i liider Luigi Di Maio saatis teisipäeval avaliku kirja Contele, milles ärgitas teda kasutama seda võimalust. Di Maio kirjeldas Contet kui harvaesinevat pärli, rahva teenrit, keda Itaalia ei tohi kaotada."

Salvinit on mõte M5S-i ja PD koalitsioonist marru ajanud ning ta on lubanud oma toetajad "rahumeelselt tänavaile tuua", kui nii peaks juhtuma.

Salvini on siiski pehmendanud oma tooni peaministri suhtes, öeldes, et "Conte jääb mu peaministriks ning mu telefon on alati sees."

Kuid M5S-i asutaja Beppe Grillo on tõrjunud Salvini lepitusjutud, nimetades teda ebausaldusväärseks reeturiks."