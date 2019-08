Sotsiaalkindlustusameti (SKA) auditi põhjal nii väikese Martini (nimi muudetud - toim.) juhtumis kui ka teistes laste perest eraldamise juhtumites jämedaid vigu teinud Karin Kuslap, kelle Tallinn eemaldas lastekaitsetöölt, sai augustis avaliku konkursi tulemusel Viimsi valda samas valdkonnas tööle.

ERR kirjutas sellest möödunud nädalal. Viimsi vald kommenteeris siis, et Kuslap läbis taustakontrolli, mis seisnes endiselt tööandjalt soovituse saamises. SKA auditiga vald tutvuda ei soovinud, viidates sellele, et avalikest allikatest saadav info peab olema seaduse järgi taustakontrolliks piisav.

Selle kajastuse peale otsustas Karin Kuslap tänasest Viimsi lastekaitsespetsialisti ametist lahkuda, ehkki valla kodulehel on ta töötajana veel kirjas. Valla kommunikatsioonijuhi Rain Uuseni kinnitusel lahkus Kuslap omal soovil.

"Karin Kuslap otsustas oma katseaja lõpetada, tänasest on ta lahkunud," kommenteeris Uusen, kinnitades, et nemad tööandjana Kuslapit ei survestanud ning initsiatiiv oli töötajapoolne.

Vald edastas ERR-ile ka Karin Kuslapi kirjaliku kommentaari, kelle lahkumisavalduse vallavanem Laine Randjärv kolmapäeval rahuldas.

"Tänan kõiki töötajaid toetuse eest minu jaoks väga keerulisel nädalal, kui sattusin taaskord meedia tähelepanu ja avalikkuse pahameele alla. Nagu eelnevalt ütlesin, on minu töö lastekaitse alal olnud alati seotud suure hulga info ja otsustega, mis puudutavad inimesi väga lähedalt, millega kaasneb palju emotsioone ja samas mida kaitseb seadus. Ma ei saa ära võtta inimeste õigust arvamusele ja järeldustele. Seetõttu otsustasin loobuda oma ametikohast Viimsi vallavalitsuses, et mõtestada see kogemus enda jaoks lahti," kommenteeris Karin Kuslap.

Asjaolu, et vald ei soovinud Kuslapit värvates SKA auditiga tutvuda, mis muuhulgas tema tööle kolme vaatluse alla võetud juhtumi põhjal karmi hinnangu andis, põhjendas Uusen sellega, et see ei puudutanud mitte Kuslapi isikut, vaid Mustamäe lastekaitse töökorraldust.

Uusen tunnistas, et juhtunu oli nende jaoks õppetund, mis vajab veel laagerdumist ja siis arutatakse see isekeskis läbi. "See oli keeruline kõigi jaoks."

Kuna vallal on jätkuvalt lastekaitsespetsialisti vaja, tegeleb küsimusega edasi personaliosakond. Esmaspäeval otsustatakse, kuidas otsingute ja värbamisega edasi minnakse.

Mustamäe lastekaitseametnikud, mh Karin Kuslap, püüdsid pisipoissi, kes nende otsusel üle aasta perest eraldatuna ja sugulastest eemale hoituna turvakodus elas, kuni viimase hetkeni võõrasse perre adopteerida, kuni tuli kohtuotsus, mis määras lapse eestkostjaks tema täisealiseks saamiseni tädi pere, mida viimane oli aasta aega erinevates kohtuastmetes taotlenud. Seejuures tuli kohtuotsus õnneliku juhusena vaid mõni tund enne seda, kui Mustamäe linnaosavalitsus andis pere selja taga nõusoleku poisi lapsendamiseks võõrasse perre.

Selle auditi tulemusel pidi Mustamäe linnaosavalitsuse lastekaitsetalitusest lahkuma neli inimest, kes enam linnasüsteemis ei tööta. Samuti korraldas linn lastekaitse töö ümber, et edaspidi oleks ametnike tegevus läbipaistvam ja kontrollitavam. Samuti viis juhtum eestkostet puudutava seaduse muutmiseni.