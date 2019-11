Karin Kuslap oli üks neist pealinna Mustamäe linnaosa lastekaitsjatest, kelle sihipärase töö tulemusel pidi väike Martin (nimi muudetud - toim) pärast enam kui aasta turvakodude vahet pendeldamist võhivõõrasse perre lapsendatama, ehkki teda soovis oma perre saada poisi tädi pere. Sellest lahutas teda vaid paar tundi ja suur õnn juhuste vastupidisest kokkulangemisest.

Väikese Martini vintsutuste taga oli peamiselt kaks Mustamäe lastekaitseametnikku: linnaosa lastekaitse talituse juhataja Monika Reini ja spetsialist Karin Kuslap.

Mustamäe lastekaitse talituse tegevuse analüüsimiseks tellis sotsiaalkindlustusamet (SKA) eelmisel sügisel auditi, mis tuvastas nende töös jämedaid vigu. Seejuures ei vaadeldud vaid üht juhtumit. Selle tulemusel kaotasid nii Kuslap kui Reini lastekaitseametnikuna töö ning toonane Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder kinnitas, et Kuslap lastekaitse valdkonnas enam töötada ei saa.

Ent ehkki Tallinn Reinit ega Kuslapit enam lastekaitse tööle sobivaks ei pidanud, ei ole see kahandanud Kuslapi enesekindlust ka edaspidi samas valdkonnas tööle kandideerida.

Tänavu augustis kandideeris Kuslap Viimsi valla lastekaitsespetsialistiks ja läbiski konkursisõela. Kui ERR vallalt aru päris, kas nad ikka inimese taustaga on kursis, andis Kuslap ise katseajal lahkumisavalduse sisse. Ta jõudis ametis olla poolteist nädalat.

Nüüd on ta taas leidnud lastekaitsjana tööd, sedakorda Lääne-Harju vallas, kus tema hoolde on usaldatud Paldiski pered.

Vallavanem Jaanus Saat põhjendab Kuslapi värbamist sellega, et rohkem avaldusi ametikohale kandideerimiseks ei laekunud.

"Lääne-Harju Vallavalitsus korraldas 2019. aastal kaks konkurssi lastekaitsespetsialisti ametikohta täitmiseks. Esimene konkurss luhtus, kuna ükski inimene ametikohale ei kandideerinud. Teisele konkursile kandideeris Karin Kusalap ning ta oli ainus kandidaat," tunnistas Saat.

Siiski äratasid Kuslapi motivatsioonikiri ja elulookirjeldus tema vastu usaldust.

"Tutvudes Karin Kuslapi esitatud motivatsioonikirja ja haridust tõendavate dokumentidega, otsustati ta kutsuda vestlusele. Vestluse ja esitatud dokumentide põhjal otsustati Karin Kuslap nimetada lastekaitsespetsialisti ametikohale," selgitas Saat.

Vallavanema sõnul asjaolusid, mis takistaksid Kuslapil lastekaitsjana töötada, ei ilmnenud.

"Karin Kuslap on esitanud väljavõtte karistusregistrist. Päring kinnitab, et registris puuduvad Karin Kuslapi kohta asjaolud, mis välistaksid tema töötamise sel ametikohal. Lisaks on vallavalitsusel olemas sotsiaalkindlustusameti kinnitus selle kohta, et SKA ei ole Karin Kuslapile teinud ettekirjutusi seoses lastekaitsealasetööga ning isikul ei ole keelatud antud valdkonnas töötada," põhjendas Saat Kuslapi värbamist.

Ka sellele, kuidas tööandja Kuslapi tööle järelevalvet plaanib teha olukorras, kus ta oma varasemas töös on mitme lapse saatust tugevalt mõjutanud, on Saadil vastus võtta.

"Lastekaitsetöö on meeskonnatöö, kus olulisel kohal on võrgustik. Võrgustik, kuhu kuuluvad oma valdkonnda spetsialistid ning sotsiaalosakonna ametnikud ning otsused tehakse ühiselt. Kõik otsused tehakse laste heaolust ja huvidest lähtuvalt," on ta kindel.